Силовики задержали троих диверсантов, планировавших подрыв в Бердянске

Задержаны трое человек, подозреваемых в подготовке диверсионного акта в Бердянске. Об этом сообщили в ФСБ.
«Силовики задержали в Запорожской области троих диверсантов», — поделились сотрудники силовых структур, передает РИА Новости. Задержанные планировали подрыв объекта газораспределительной сети в городе Бердянск.
На месте предполагаемого преступления, а также по адресам проживания подозреваемых, были обнаружены самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение диверсии.
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