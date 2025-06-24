Силовики задержали троих диверсантов, планировавших подрыв в Бердянске

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Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение диверсии
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение диверсии Фото:

Задержаны трое человек, подозреваемых в подготовке диверсионного акта в Бердянске. Об этом сообщили в ФСБ.

«Силовики задержали в Запорожской области троих диверсантов», — поделились сотрудники силовых структур, передает РИА Новости. Задержанные планировали подрыв объекта газораспределительной сети в городе Бердянск.

На месте предполагаемого преступления, а также по адресам проживания подозреваемых, были обнаружены самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение диверсии.

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Задержаны трое человек, подозреваемых в подготовке диверсионного акта в Бердянске. Об этом сообщили в ФСБ. «Силовики задержали в Запорожской области троих диверсантов», — поделились сотрудники силовых структур, передает РИА Новости. Задержанные планировали подрыв объекта газораспределительной сети в городе Бердянск. На месте предполагаемого преступления, а также по адресам проживания подозреваемых, были обнаружены самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение диверсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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