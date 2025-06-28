Буфер с поправкой на поставки: в ДНР рассказали, от чего зависит глубина зоны у границы

Границы безопасной зоны, формируемой на российско-украинской границе, определяются типом военной техники и вооружения, поступающего в распоряжение Киева. Об этом заявил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе XII Форума регионов России и Белоруссии.
«Зависит от той поддержки, которую западные страны будут на тот момент оказывать. Когда будет приниматься решение, какую поддержку будут оказывать Украине западные страны, и какое оружие по факту будет на тот момент в руках украинского режима», — сказал Пушилин в беседе с журналистами агентства ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что вдоль российско-украинской границы планируется создание буферной зоны. По словам главы государства, реализация этой задачи возложена на Вооруженные силы России. А позже заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае продолжения поставок оружия Украине буферная зона может распространиться практически на всю территорию страны.
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