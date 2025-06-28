Буфер с поправкой на поставки: в ДНР рассказали, от чего зависит глубина зоны у границы

Пушилин: пределы безопасной зоны зависят от поставляемого Киеву оружия
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Пределы безопасной зоны зависят от поставляемой Киеву техники и оружия, считает Пушилин
Пределы безопасной зоны зависят от поставляемой Киеву техники и оружия, считает Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Границы безопасной зоны, формируемой на российско-украинской границе, определяются типом военной техники и вооружения, поступающего в распоряжение Киева. Об этом заявил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе XII Форума регионов России и Белоруссии.

«Зависит от той поддержки, которую западные страны будут на тот момент оказывать. Когда будет приниматься решение, какую поддержку будут оказывать Украине западные страны, и какое оружие по факту будет на тот момент в руках украинского режима», — сказал Пушилин в беседе с журналистами агентства ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что вдоль российско-украинской границы планируется создание буферной зоны. По словам главы государства, реализация этой задачи возложена на Вооруженные силы России. А позже заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае продолжения поставок оружия Украине буферная зона может распространиться практически на всю территорию страны.

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Границы безопасной зоны, формируемой на российско-украинской границе, определяются типом военной техники и вооружения, поступающего в распоряжение Киева. Об этом заявил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе XII Форума регионов России и Белоруссии. «Зависит от той поддержки, которую западные страны будут на тот момент оказывать. Когда будет приниматься решение, какую поддержку будут оказывать Украине западные страны, и какое оружие по факту будет на тот момент в руках украинского режима», — сказал Пушилин в беседе с журналистами агентства ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что вдоль российско-украинской границы планируется создание буферной зоны. По словам главы государства, реализация этой задачи возложена на Вооруженные силы России. А позже заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае продолжения поставок оружия Украине буферная зона может распространиться практически на всю территорию страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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