В рамках передвижного фестиваля «Челябинская область — большая семья» более 1200 жителей региона получили адресные консультации и помощь профильных ведомств, а медпомощь была оказана семи тысячам челябинцев. О многогранной работе команды фестиваля рассказал губернатор Алексей Текслер.
«В минувшие выходные завершил работу передвижной фестиваль „Челябинская область — большая семья“. Второй год он помогает обеспечить максимальную доступность различных государственных структур для жителей региона», — отметил глава региона.
Текслер добавил, что в течение трех месяцев команда фестиваля совершила визиты в 45 населенных пунктов региона. Персонализированную поддержку получили 125 граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью. Представители профильных министерств и государственных организаций предоставили консультации более чем 1200 жителям. Медицинская помощь и профессиональные консультации были оказаны свыше семи тысячам человек. Культурные мероприятия фестиваля привлекли аудиторию, превышающую 200 тысяч жителей региона. Кроме того, десять тысяч участников успешно сдали нормативы комплекса ГТО.
Он выразил признательность руководителям ведомств и главам муниципалитетов за личное участие в организации мероприятий, работу на площадках фестиваля и взаимодействие с гражданами. Коллективы исполнительных органов власти и муниципальных администраций отмечены благодарственными письмами губернатора Челябинской области.
«Будем фестиваль продолжать, он уникальный, нигде в других регионах этого нет. И мы видим положительную обратную связь от жителей», — подчеркнул Текслер.
