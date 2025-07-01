Дрон атаковал машину с пенсионерами в Запорожской области

В Запорожской области дрон атаковал автомобиль с тремя пенсионерами. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе пострадали три пенсионера: мужчина 1952 года рождения и две женщины 1948 и 1952 года рождения», — написал Балицкий в своем официальном telegram-канале. По его словам, пострадавшие доставлены в больницу с осколочными ранениями разной степени тяжести и контузией. Сейчас им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.
В ночь на 1 июля в Акимовском районе Запорожской области произошло возгорание поля после атаки украинских беспилотников, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, накануне была зафиксирована массовая атака БПЛА на российские позиции, запущенные с территории, контролируемой Украиной. Российские системы ПВО сбивали дроны, и обломки одного из них упали в Акимовском районе, вызвав возгорание сельхозугодий, передает MK.RU.
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