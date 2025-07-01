Дрон атаковал машину с пенсионерами в Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атаки дрона пострадали три пенсионера
В результате атаки дрона пострадали три пенсионера Фото:

В Запорожской области дрон атаковал автомобиль с тремя пенсионерами. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе пострадали три пенсионера: мужчина 1952 года рождения и две женщины 1948 и 1952 года рождения», — написал Балицкий в своем официальном telegram-канале. По его словам, пострадавшие доставлены в больницу с осколочными ранениями разной степени тяжести и контузией. Сейчас им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

В ночь на 1 июля в Акимовском районе Запорожской области произошло возгорание поля после атаки украинских беспилотников, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, накануне была зафиксирована массовая атака БПЛА на российские позиции, запущенные с территории, контролируемой Украиной. Российские системы ПВО сбивали дроны, и обломки одного из них упали в Акимовском районе, вызвав возгорание сельхозугодий, передает MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Запорожской области дрон атаковал автомобиль с тремя пенсионерами. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе пострадали три пенсионера: мужчина 1952 года рождения и две женщины 1948 и 1952 года рождения», — написал Балицкий в своем официальном telegram-канале. По его словам, пострадавшие доставлены в больницу с осколочными ранениями разной степени тяжести и контузией. Сейчас им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы. В ночь на 1 июля в Акимовском районе Запорожской области произошло возгорание поля после атаки украинских беспилотников, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, накануне была зафиксирована массовая атака БПЛА на российские позиции, запущенные с территории, контролируемой Украиной. Российские системы ПВО сбивали дроны, и обломки одного из них упали в Акимовском районе, вызвав возгорание сельхозугодий, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...