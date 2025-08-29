Задержки рейсов в России 29 августа: информация к этому часу

Российские авиаперевозчики продолжают испытывать сложности, связанные с несоблюдением расписания рейсов. Нарушения графика, зафиксированные 29 августа 2025 года, коснулись как внутренних, так и зарубежных маршрутов. В связи с этим пассажирам настоятельно советуют оперативно отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов с помощью онлайн-табло и подписки на уведомления от авиакомпаний. Подробности о причинах задержек — в материале URA.RU.
Сколько рейсов задерживается сейчас
В аэропорту Пулково задержано 8 вылетов. Среди направлений — Тегеран, Владикавказ, Чебоксары, Минводы, Казань, Новосибирск, Москва, Чита.
Москва
На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 14 вылетов в Киров, Саратов, Казань, Анталью и Стамбул, Казань, Мурманск, Сочи, Волгоград, Калининград, Петербург, . Больше 20 рейсов задержаны на прибытие. Среди направлений — Минводы, Махачкала, Самара, Улан-Удэ, Сочи, Калининград, Хабаровск, Чебоксары, Владивосток, Бодрум.
В Домодедово задержано 13 вылетов: Минводы, Сочи, Грозный, Владикавказ, Калининград, Благовещенск, Ереван, Иркутск. Также с опозданием прилетят 15. Среди направлений — Владикавказ, Сочи, Калининград, Батуми, Бишкек, Ереван.
Во Внуково задержано на вылет 11 рейсов в Алматы, Сочи, Калининград, Петербург, Ереван, Батуми, Алматы, Самара, Гюмри, Тамбов, Ош. На прибытие задерживаются 11 рейсов. Среди направлений — Вологда, Красноярск, Тегеран, Красноярск, Анталья, Тбилиси, Сочи, Новосибирск, Тамбов, Гюмри.
Сочи
В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова задержаны 24 рейса на вылет. Среди направлений — Новосибирск, Пермь, Тбилиси, Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Москва, Киров, Минводы, Нижнекамск, Томск. На прилет выдержано 25 рейсов из Сыктывкара, Екатеринбурга, Волгограда, Еревана, Новосибирска, Нижневартовска, Кургана, Минвод, Москвы, Саратова, Казани, Перми, Нижнего Новгорода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.