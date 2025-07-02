Песков: Макрон и Путин не говорили о координации РФ для посредничества Ирану

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Лидеры обсудили широкий круг вопросов
Лидеры обсудили широкий круг вопросов Фото:

Вопрос координации действий России и Евросоюза по посредничеству в переговорах между Ираном и США не обсуждался во время недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков журналистам во время конференц-колла в ответ на соответствующий вопрос. Телефонный разговор между президентом России и президентом Франции состоялся 1 июля. Лидеры обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию вокруг Украины, развитие ирано-израильской конфронтации, а также удары США по ядерным объектам Ирана. По итогам разговора лидеры России и Франции договорились продолжать контакты для возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.

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Вопрос координации действий России и Евросоюза по посредничеству в переговорах между Ираном и США не обсуждался во время недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет», — ответил Песков журналистам во время конференц-колла в ответ на соответствующий вопрос. Телефонный разговор между президентом России и президентом Франции состоялся 1 июля. Лидеры обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию вокруг Украины, развитие ирано-израильской конфронтации, а также удары США по ядерным объектам Ирана. По итогам разговора лидеры России и Франции договорились продолжать контакты для возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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