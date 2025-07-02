Песков: Макрон и Путин не говорили о координации РФ для посредничества Ирану

Вопрос координации действий России и Евросоюза по посредничеству в переговорах между Ираном и США не обсуждался во время недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет», — ответил Песков журналистам во время конференц-колла в ответ на соответствующий вопрос. Телефонный разговор между президентом России и президентом Франции состоялся 1 июля. Лидеры обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию вокруг Украины, развитие ирано-израильской конфронтации, а также удары США по ядерным объектам Ирана. По итогам разговора лидеры России и Франции договорились продолжать контакты для возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
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