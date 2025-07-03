БПЛА ВСУ атаковал строящуюся секцию многоквартирного дома в городе Елец Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, удар пришелся по части здания, где пока не было жильцов.
«Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он уточнил, что в жилой части здания взрывная волна выбила стекла. Все находившиеся в доме люди были быстро эвакуированы.
Ранее стало известно, что в Липецкой области на территорию частного жилого дома упали обломки дрона ВСУ. В результате происшествия погибла местная жительница, еще несколько человек получили ранения. Игорь Артамонов отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.
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