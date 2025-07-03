Украинский дрон ударил по многоквартирному дому в Ельце. Фото

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Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Липецкой области
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Липецкой области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

БПЛА ВСУ атаковал строящуюся секцию многоквартирного дома в городе Елец Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, удар пришелся по части здания, где пока не было жильцов. 

«Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он уточнил, что в жилой части здания взрывная волна выбила стекла. Все находившиеся в доме люди были быстро эвакуированы.

Ранее стало известно, что в Липецкой области на территорию частного жилого дома упали обломки дрона ВСУ. В результате происшествия погибла местная жительница, еще несколько человек получили ранения. Игорь Артамонов отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце
Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце
Фото:

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БПЛА ВСУ атаковал строящуюся секцию многоквартирного дома в городе Елец Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, удар пришелся по части здания, где пока не было жильцов.  «Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он уточнил, что в жилой части здания взрывная волна выбила стекла. Все находившиеся в доме люди были быстро эвакуированы. Ранее стало известно, что в Липецкой области на территорию частного жилого дома упали обломки дрона ВСУ. В результате происшествия погибла местная жительница, еще несколько человек получили ранения. Игорь Артамонов отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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