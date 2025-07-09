09 июля 2025

Солдат из Екатеринбурга, потерявший зрение на СВО, остался без выплат

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Мужчина получил тяжелую минно-взрывную травму (архивное фото)
Мужчина получил тяжелую минно-взрывную травму (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего из Екатеринбурга, лишившегося зрения после подрыва на мине в зоне спецоперации на Украине, оставили без страховых выплат. После прохождения военной комиссии мужчина долгое время не мог получить документ для оформления страховки, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале.

«Справку отправили на утверждение, после чего должны были почтой отправить в адрес военнослужащего. Однако шли месяцы, и даже к концу мая боец ее не получил. Документ первостепенной важности, так как без него невозможно оформить страховые выплаты по ранению. Поэтому Роман, соответственно, все это время не мог получить и страховку», — следует из поста.

К делу подключилась военная прокуратура Московского военного округа, которая нашла причину задержки передачи документа и ускорила процесс. Вскоре семья бойца получила справку.

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Военнослужащего из Екатеринбурга, лишившегося зрения после подрыва на мине в зоне спецоперации на Украине, оставили без страховых выплат. После прохождения военной комиссии мужчина долгое время не мог получить документ для оформления страховки, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале. «Справку отправили на утверждение, после чего должны были почтой отправить в адрес военнослужащего. Однако шли месяцы, и даже к концу мая боец ее не получил. Документ первостепенной важности, так как без него невозможно оформить страховые выплаты по ранению. Поэтому Роман, соответственно, все это время не мог получить и страховку», — следует из поста. К делу подключилась военная прокуратура Московского военного округа, которая нашла причину задержки передачи документа и ускорила процесс. Вскоре семья бойца получила справку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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