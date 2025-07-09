Солдат из Екатеринбурга, потерявший зрение на СВО, остался без выплат

Военнослужащего из Екатеринбурга, лишившегося зрения после подрыва на мине в зоне спецоперации на Украине, оставили без страховых выплат. После прохождения военной комиссии мужчина долгое время не мог получить документ для оформления страховки, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале.
«Справку отправили на утверждение, после чего должны были почтой отправить в адрес военнослужащего. Однако шли месяцы, и даже к концу мая боец ее не получил. Документ первостепенной важности, так как без него невозможно оформить страховые выплаты по ранению. Поэтому Роман, соответственно, все это время не мог получить и страховку», — следует из поста.
К делу подключилась военная прокуратура Московского военного округа, которая нашла причину задержки передачи документа и ускорила процесс. Вскоре семья бойца получила справку.
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