Путин озвучил старые обиды Великобритании и Франции на Россию

Путин: Британия и Франция винят Россию в распаде своих империй
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин считает, что Великобритания и Франция до сих пор испытывают негатив из-за распада колониальных империй
Путин считает, что Великобритания и Франция до сих пор испытывают негатив из-за распада колониальных империй Фото:

Великобритания и Франция до сих пор винят Россию в распаде их колониальных империй. В этом убежден президент России Владимир Путин.

«В Великобритании, во Франции считают нас виноватыми в том, что развалились их колониальные империи. И эта историческая память сохраняется до сих пор», — сказал Путин в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Также Путин в интервью поделился «секретом успеха» России. По его мнению, сохранение и развитие традиций — ключевое условие успеха страны. Также он подчеркнул, что в большой политике ценится нравственность и мораль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания и Франция до сих пор винят Россию в распаде их колониальных империй. В этом убежден президент России Владимир Путин. «В Великобритании, во Франции считают нас виноватыми в том, что развалились их колониальные империи. И эта историческая память сохраняется до сих пор», — сказал Путин в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину. Также Путин в интервью поделился «секретом успеха» России. По его мнению, сохранение и развитие традиций — ключевое условие успеха страны. Также он подчеркнул, что в большой политике ценится нравственность и мораль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...