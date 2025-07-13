Путин озвучил старые обиды Великобритании и Франции на Россию

Великобритания и Франция до сих пор винят Россию в распаде их колониальных империй. В этом убежден президент России Владимир Путин.
«В Великобритании, во Франции считают нас виноватыми в том, что развалились их колониальные империи. И эта историческая память сохраняется до сих пор», — сказал Путин в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
Также Путин в интервью поделился «секретом успеха» России. По его мнению, сохранение и развитие традиций — ключевое условие успеха страны. Также он подчеркнул, что в большой политике ценится нравственность и мораль.
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