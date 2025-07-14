Володин анонсировал ужесточение ответственности иноагентов

Володин: во вторник ГД рассмотрит закон об усилении ответственности иноагентов
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Володин заявил об ужесточении ответственности иноагентов
Володин заявил об ужесточении ответственности иноагентов Фото:

Во вторник, 14 июля, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который ужесточает ответственность иностранных агентов за нарушения порядка их деятельности. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Усиливая ответственность для них (для иноагентов — прим. URA.RU), мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости», — передает слова Володина telegram-канал Госдумы.

Депутат пояснил, что главная задача инициативы — усилить защиту России от вмешательства иностранных государств через подконтрольных им иноагентов. Согласно законопроекту, предлагается изменить действующий порядок привлечения иноагентов к уголовной ответственности.

Сейчас уголовное дело может быть возбуждено только после двух административных нарушений в течение года по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Новая инициатива предусматривает отмену этого условия: достаточно будет совершить одно административное правонарушение, чтобы наступила уголовная ответственность.

Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству выступил с рекомендацией принять в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за несоблюдение законодательства об иноагентах, пишет RT. Законопроект был подан на рассмотрение Госдумы 1 июля.

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Во вторник, 14 июля, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который ужесточает ответственность иностранных агентов за нарушения порядка их деятельности. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Усиливая ответственность для них (для иноагентов — прим. URA.RU), мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости», — передает слова Володина telegram-канал Госдумы. Депутат пояснил, что главная задача инициативы — усилить защиту России от вмешательства иностранных государств через подконтрольных им иноагентов. Согласно законопроекту, предлагается изменить действующий порядок привлечения иноагентов к уголовной ответственности. Сейчас уголовное дело может быть возбуждено только после двух административных нарушений в течение года по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Новая инициатива предусматривает отмену этого условия: достаточно будет совершить одно административное правонарушение, чтобы наступила уголовная ответственность. Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству выступил с рекомендацией принять в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за несоблюдение законодательства об иноагентах, пишет RT. Законопроект был подан на рассмотрение Госдумы 1 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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