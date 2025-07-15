В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Уралисички»

Фестиваль продлится до первой декады августа Фото: Размик Закарян © URA.RU

В сезон лисичек рестораторы Екатеринбурга запускают традиционный фестиваль «Уралисички». С 15 июля горожане смогут попробовать как классические блюда с грибами (картофель, шаньги, салаты), так и необычные, среди них — мороженое из грибов, чай и даже капучино с лисичками. В этом году участниками стали 101 заведение, рассказали URA.RU организаторы.

«За несколько недель фестиваля „Уралисички!“ в рестораны продают десятки тысяч порций лисичек, это позволяет заработать небольшим поставщикам из Свердловской области. В этом году обещают хороший урожай», — пояснили представители события.

Блюда будут подавать до первой декады августа, цена стартует от 200 рублей. Вот несколько любопытных сетов, которые можно попробовать (остальные опубликованы на сайте фестиваля):

Double Grill & Bar

В заведении подают тартар из говяжьей вырезки с жареными лисичками, галетами и сырным кремом (890 рублей), шаньгу с обжаренными лисичками и муссом из копченой сметаны (490 рублей), жареху из молодого картофеля с лисичками и луком (390 рублей), стейк бавет с гратеном и лисичками в соусе (1490 рублей).

«Привет, Ливан»

Шеф-повар Михаил Аракелов подготовил для гостей пряную шакшуку с лисичками (409 рублей) и пиде с сыром, лисичками и трюфельным маслом (409 рублей). Самым бюджетным блюдом фестиваля стал хумус с грибами и конфитюром из инжира (209 рублей).

«Подкова»

В заведении за меню отвечает шеф-повар Ольга Симонова, которая подготовила несколько блюд с лисичками: лепешку с грибами, щавелевым муссом и малосольными огурцами (500 рублей), кундюмы с молодым картофелем и сливочно-грибным соусом (600 рублей), томленную в печи гречневую кашу с говядиной, можжевеловым соусом и моченой брусникой (900 рублей). И самое необычное блюдо — домашнее мороженое из лисичек с абрикосовым вареньем (350 рублей).

«Жуй»

Необычные позиции есть в ресторане, где кухней заведует Андрей Васильев. Посетители смогут попробовать испанскую тортилью с лисичками (400 рублей), жаркое с лисичками и охотничьими колбасками (450 рублей), бутерброд с лисичками (590 рублей) и чай с лисичками (450 рублей).

Olio

Шеф-повар Иван Рыбин готовит для гостей кампанеллу с лисичками и пармезаном (990 рублей) и пиццу с пастрами и лисичками (1490 рублей). Из необычного — посетители смогут попробовать капучино из лисичек с трюфелем (890 рублей).