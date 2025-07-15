В Екатеринбурге выберут самую красивую офисную сотрудницу

В Екатеринбурге пройдет кастинг конкурса красоты «Мисс Офис»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всего в полуфинал пройдет 130 девушек
Всего в полуфинал пройдет 130 девушек Фото:

В Екатеринбурге пройдет кастинг 16-го сезона международного конкурса красоты «Мисс офис». Победительницы получат шанс представить свой город в полуфинале и претендовать на приз в 3 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«По итогам кастингов будут отобраны 130 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. И только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она получит главную награду: 3 млн рублей», — поделились представители конкурса.

Участницами могут стать девушки от 20 до 35 лет, которые работают в офисе или имеют свой бизнес. Девушкам необходимо подать заявку до 1 августа, а уже 2 августа екатеринбурженок ждут на кастинг, где им предстоит показать визитку, рассказать о себе, своем работодателе и представить творческий номер. Конкурсанток будут оценивать по красоте, деловым качествам, сообразительности, умению презентовать себя и свою компанию.

В прошлом году екатеринбурженка Алена Арефьева пробилась в шорт-лист самых красивых офисных сотрудниц мира. Алена Арефьева стала единственной участницей из столицы Урала в финале «Мисс офис».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге пройдет кастинг 16-го сезона международного конкурса красоты «Мисс офис». Победительницы получат шанс представить свой город в полуфинале и претендовать на приз в 3 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «По итогам кастингов будут отобраны 130 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. И только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она получит главную награду: 3 млн рублей», — поделились представители конкурса. Участницами могут стать девушки от 20 до 35 лет, которые работают в офисе или имеют свой бизнес. Девушкам необходимо подать заявку до 1 августа, а уже 2 августа екатеринбурженок ждут на кастинг, где им предстоит показать визитку, рассказать о себе, своем работодателе и представить творческий номер. Конкурсанток будут оценивать по красоте, деловым качествам, сообразительности, умению презентовать себя и свою компанию. В прошлом году екатеринбурженка Алена Арефьева пробилась в шорт-лист самых красивых офисных сотрудниц мира. Алена Арефьева стала единственной участницей из столицы Урала в финале «Мисс офис».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...