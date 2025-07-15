В Екатеринбурге выберут самую красивую офисную сотрудницу

В Екатеринбурге пройдет кастинг 16-го сезона международного конкурса красоты «Мисс офис». Победительницы получат шанс представить свой город в полуфинале и претендовать на приз в 3 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«По итогам кастингов будут отобраны 130 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. И только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она получит главную награду: 3 млн рублей», — поделились представители конкурса.
Участницами могут стать девушки от 20 до 35 лет, которые работают в офисе или имеют свой бизнес. Девушкам необходимо подать заявку до 1 августа, а уже 2 августа екатеринбурженок ждут на кастинг, где им предстоит показать визитку, рассказать о себе, своем работодателе и представить творческий номер. Конкурсанток будут оценивать по красоте, деловым качествам, сообразительности, умению презентовать себя и свою компанию.
В прошлом году екатеринбурженка Алена Арефьева пробилась в шорт-лист самых красивых офисных сотрудниц мира. Алена Арефьева стала единственной участницей из столицы Урала в финале «Мисс офис».
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