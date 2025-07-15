«Хочу показать, как работаю»: самый красивый пожарный из ХМАО рассказал, зачем рвется на федеральное телешоу

Югорский спасатель Рустам Гасанов заявился на кастинг экстремального телешоу
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписчики называют Гасанова самым красивым югорским пожарным
Подписчики называют Гасанова самым красивым югорским пожарным Фото:

26-летний спасатель из Лангепаса Рустам Гасанов рвется на федеральный телеканал, чтобы показать на экстремальном шоу «Суперниндзя», с какими трудностям он сталкивается на службе. Свою видеовизитку он опубликовал в своем telegram-канале.

«Родом я из Дагестана, но вырос и проживаю в Лангепасе. Работаю пожарным уже пять лет. За время службы сталкивался с очень сложными и трудными задачами: как физического характера, так и морального. К физическим нагрузкам подвергаюсь ежедневно, поэтому просто хочу показать, как я работаю», — рассказал югорчанин.

Гасанов ведет блог в соцсетях, где показывает рабочие будни в МЧС. Одно из его популярных видео набрало почти четыре миллиона просмотров. Подписчики тем временем назвали спасателя самым красивым югорским пожарным.

На шоу «Суперниндзя» Гасанова позвали редакторы федерального телеканала. Прошедшим отбор участникам предстоит соревноваться на скорость и выносливость, проходя трассу препятствий.

Ранее URA.RU рассказывало про олимпийского чемпиона по тхэквондо из Нижневартовска Максима Храмцова, который боролся за победу в шоу «Титаны-2». Блестяще выполнив задания, он смог вырваться в финал. Но от выигрыша спортсмена отделило испытание на удержание тяжелого груза.

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26-летний спасатель из Лангепаса Рустам Гасанов рвется на федеральный телеканал, чтобы показать на экстремальном шоу «Суперниндзя», с какими трудностям он сталкивается на службе. Свою видеовизитку он опубликовал в своем telegram-канале. «Родом я из Дагестана, но вырос и проживаю в Лангепасе. Работаю пожарным уже пять лет. За время службы сталкивался с очень сложными и трудными задачами: как физического характера, так и морального. К физическим нагрузкам подвергаюсь ежедневно, поэтому просто хочу показать, как я работаю», — рассказал югорчанин. Гасанов ведет блог в соцсетях, где показывает рабочие будни в МЧС. Одно из его популярных видео набрало почти четыре миллиона просмотров. Подписчики тем временем назвали спасателя самым красивым югорским пожарным. На шоу «Суперниндзя» Гасанова позвали редакторы федерального телеканала. Прошедшим отбор участникам предстоит соревноваться на скорость и выносливость, проходя трассу препятствий. Ранее URA.RU рассказывало про олимпийского чемпиона по тхэквондо из Нижневартовска Максима Храмцова, который боролся за победу в шоу «Титаны-2». Блестяще выполнив задания, он смог вырваться в финал. Но от выигрыша спортсмена отделило испытание на удержание тяжелого груза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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