Минцифры предложило не забирать айтишников в армию: полный список оснований для отсрочки

Министерство цифрового развития (Минцифры) предложило предоставлять отсрочку от призыва на военную службу IT-специалистам, которые окончили обучение, но еще не получили на руки диплом. К примеру, если образовательная программа завершена в январе, а выдача диплома назначена на февраль, выпускник сможет быть включен в списки на предоставление отсрочки в ходе весенней призывной кампании.
Кроме того, расширяется перечень специальностей для получения отсрочки. В него войдут магистратура по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии».
Каждый призывной сезон в России встает один и тот же вопрос: кто может не идти в армию, на каких основаниях дается отсрочка и как именно она оформляется. Ответ на него важен не только для самих призывников, но и для их родных, работодателей, учебных заведений. URA.RU рассказывает, какие бывают основания, что нужно предоставить и на что можно рассчитывать.
По состоянию здоровья
Самый распространенный вариант — временная отсрочка по болезни. Если на медкомиссии врачи фиксируют заболевание, мешающее службе (например, осложненная астма, переломы, воспаления, нарушения пищеварения, резкий дефицит массы), призывнику ставят категорию «Г». Она дает отсрочку до 12 месяцев, по итогам которой назначается повторный осмотр.
Если проблема не проходит — отсрочку могут продлить или перевести в категорию «В» (ограниченно годен — это уже не отсрочка, а освобождение в мирное время). Категория «Д» присваивается при тяжелых заболеваниях (онкология, ВИЧ с осложнениями, тяжелые психические расстройства) — это полное освобождение от службы.
Учеба
Закон гарантирует отсрочку тем, кто учится очно: в вузах, колледжах, аспирантуре, ординатуре, в некоторых религиозных учебных заведениях. Главное — аккредитованное учреждение и наличие справки, подтверждающей статус студента.
Срок действия отсрочки совпадает со сроком учебы. Важный момент: отсрочка дается один раз за уровень образования. Если студент отчисляется, а потом поступает снова — право теряется. Исключение — переход от бакалавриата к магистратуре, поступление в аспирантуру и ординатуру.
Работа в IT
С 2022 года айти-специалисты могут получить отсрочку, если соблюдены условия:
- возраст до 30 лет. То есть родившиеся с 1 октября 1995 по 31 декабря 2007 года;
- диплом о профильном высшем образовании;
- официальная работа в аккредитованной IT-компании;
- полный рабочий день по трудовому договору;
- продолжительность работы в период с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025 года включительно;
- работать в аккредитованной IT-компании необходимо не менее 11 месяцев. Аккредитация должна быть оформлена до 11 августа 2025 г.
Работодатель обязан включить сотрудника в список для Минцифры, а тот — передать данные в Минобороны. При соблюдении сроков и условий отсрочка предоставляется на время работы, но требует регулярного подтверждения.
Прием заявлений на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов в рамках осеннего призыва 2025 года начнется 22 июля на портале «Госуслуги». Как отметили в Минцифры, работодатель получит уведомление о поступившей заявке в личном кабинете на портале и должен подтвердить сведения о сотруднике. Если специалист не подаст заявку, организация сможет внести его данные самостоятельно.
Согласно проекту, который 17 июля 2025 года опубликовало Минцифры, теперь выпускники аккредитованных IT-компаний смогут претендовать на отсрочку от армии даже в случае, если на момент формирования списков Минцифры у них еще нет на руках диплома о высшем образовании. Достаточно завершить обучение, а сам диплом можно будет предоставить позже непосредственно в призывную комиссию.
Иные основания по работе
Некоторые категории граждан получают отсрочку по профессиональной деятельности. Это сотрудники МВД, ФСИН, МЧС, таможни, а также депутаты, главы муниципалитетов и другие должностные лица на период своих полномочий.
Также возможно получить отсрочку, если гражданин ухаживает за близким родственником — инвалидом или престарелым, признанным нуждающимся в постоянной помощи. Основанием служит справка медико-социальной экспертизы.
Семейные обстоятельства
Отсрочка дается, если призывник:
- отец двоих или более детей;
- воспитывает ребенка один;
- ухаживает за ребенком-инвалидом до 3 лет;
- имеет беременную супругу (срок от 26 недель);
- официально опекает младших братьев или сестер.
Каждое основание требует документального подтверждения — свидетельства о рождении, справки о беременности, акты опеки и другие.
Альтернативная гражданская служба
Отдельная возможность — не отсрочка, а замена срочной службы на гражданскую. Такая мера доступна тем, чьи убеждения не позволяют участвовать в военных действиях (в том числе религиозным). Нужно подать заявление минимум за полгода до призыва, указать мотивы, приложить документы и пройти собеседование. Решение принимает призывная комиссия. Служба проходит в больницах, почтовых отделениях, приютов и других гражданских учреждениях.
Как действовать
Алгоритм действий почти всегда одинаков:
- определить основание (здоровье, учеба, работа, семья);
- подтвердить его документально;
- подать пакет в военкомат — чем раньше, тем лучше;
- пройти заседание комиссии и получить официальное решение;
- при отказе — обжаловать через вышестоящую инстанцию или суд.
Что важно помнить
Отсрочка — это не освобождение. Она действует временно и требует подтверждений. Если ситуация меняется (например, заканчивается учеба или срок действия трудового договора), призывник снова попадает в план призыва. Поэтому важно следить за сроками, сохранять документы и не игнорировать повестки.
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