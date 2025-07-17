Сильная Россия всегда воспринималась Западом как аномалия. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Для западных элит независимая, сильная Россия всегда была исторической аномалией», — передает слова Медведева ТАСС. Он добавил, что так получалось из-за того, что РФ опровергала их мнимое «цивилизационное превосходство».
Медведев отметил, что эта независимость России была особенно заметна на фоне нарушения решений Потсдамской конференции бывшими союзниками СССР. Конференция, состоявшаяся 80 лет назад, сыграла ключевую роль в определении послевоенного мира и новых границ в Европе.
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