Медведев рассказал, почему на Западе все шокированы Россией

Медведев: сильная Россия всегда являлась аномалией для Запада
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Сильная Россия не нужна Западу, заявил Медведев
Сильная Россия не нужна Западу, заявил Медведев Фото:

Сильная Россия всегда воспринималась Западом как аномалия. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Для западных элит независимая, сильная Россия всегда была исторической аномалией», — передает слова Медведева ТАСС. Он добавил, что так получалось из-за того, что РФ опровергала их мнимое «цивилизационное превосходство».

Медведев отметил, что эта независимость России была особенно заметна на фоне нарушения решений Потсдамской конференции бывшими союзниками СССР. Конференция, состоявшаяся 80 лет назад, сыграла ключевую роль в определении послевоенного мира и новых границ в Европе.

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Сильная Россия всегда воспринималась Западом как аномалия. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Для западных элит независимая, сильная Россия всегда была исторической аномалией», — передает слова Медведева ТАСС. Он добавил, что так получалось из-за того, что РФ опровергала их мнимое «цивилизационное превосходство». Медведев отметил, что эта независимость России была особенно заметна на фоне нарушения решений Потсдамской конференции бывшими союзниками СССР. Конференция, состоявшаяся 80 лет назад, сыграла ключевую роль в определении послевоенного мира и новых границ в Европе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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