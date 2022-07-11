Власти рассказали, как умер ребенок в троицком интернате

Министр социальных отношений Ирина Буторина в курсе ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицком центре содействия семейному воспитанию, где 7 июля умер 16-летний подросток, заявили, что сразу же оказали первую помощь воспитаннику, когда появились подозрения, что он не дышит. Об этом сообщает пресс-служба минсоцотношений Челябинской области.

«По информации руководителя центра Инны Ефименко, когда подросток ложился спать, жалоб от него на плохое самочувствие не поступало, в отделении организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала. Как и в каждом учреждении, безопасность воспитанников и оперативная помощь — это безусловный приоритет, как только появились подозрения, что ребенок не дышит, сразу была оказана первая помощь и незамедлительно вызвана бригада скорой. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными и была констатирована смерть», — заявили в ведомстве.

Там также принесли соболезнования семье в связи со смертью мальчика, уточнив, что ребенок находился в социальном учреждении по заявлению матери с учетом его состояния здоровья с декабря 2021 года. Министерством будет проведена служебная проверка в данном учреждении. Выезд состоится в ближайшее время.

Ранее стало известно, что подросток с заболеванием психики умер 7 июля. Его мама сообщила, что ранее он жаловался на условия обращения с воспитанниками в интернате, но при этом говорил, что у него там друзья и он хочет туда вернуться. Женщина намеревалась поговорить о проблемах с руководством. Точную причину смерти ребенка установит экспертиза. По предварительным данным, ребенок мог захлебнуться рвотными массами.