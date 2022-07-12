СК усмотрел халатность в смерти ребенка в интернате Троицка

В учреждении дети-инвалиды живут круглосуточно Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 16-летнего мальчика в государственном интернате для детей-инвалидов в городе Троицке. В инциденте следователи усмотрели признаки халатности со стороны персонала, рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В ходе расследования уголовного дела следователем будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, обеспечивающих медицинский уход за сохранением жизни и здоровья подростка», — рассказали в пресс-службе.

Мальчик, страдавший тяжелым заболеванием психики, умер 7 июля, захлебнувшись рвотными массами. Его мама, которая отдала его жить в интернат в декабре 2021 года в связи с тем, что ребенок стал опасен и мог убить младшего брата, заявила о недопустимых методах лечения и воспитания, которые якобы применяются в интернате. Однако руководство интерната опровергло это, сообщив, что о детях в нем заботятся, а дежурный персонал каждые три минуты проверяет их во время сна.