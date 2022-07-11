Мама считает, что в госучреждении с ребенком могли плохо обращаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицке следственные органы и прокуратура проверяют государственный интернат для детей-инвалидов, где вечером 7 июля умер 16-летний воспитанник. Об этом URA.RU сообщила мама ребенка Марина и подтвердили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

«До 15 лет сына мы воспитывали дома, несмотря на сложные диагнозы, но 8 декабря 2021 года в связи с тем, что он стал опасен и для себя, и для младшего брата, я отдала ребенка проживать в государственное стационарное учреждение социального обслуживания „Троицкий центр содействия семейному воспитанию “, надеясь, что там работают квалифицированные специалисты. 19 мая 2022 года я возила сына на лечение и реабилитацию в Уфу, где при поступлении были зафиксированы синяки на его теле, вытерты волосы, а сам сын рассказывал, что в интернате в Троицке их привязывают на кровать-растяжку. Тем не менее сын говорил, что в интернате у него появились друзья, просился туда назад, но просил, чтобы его не укладывали больше на эту кровать, о чем я 22 июня при возращении ребенка в Троицк сообщила руководству учреждения, заявив о недопустимости таких методов, а 7 июля сын умер», — рассказала Марина.

По словам матери, директор интерната сообщила ей, что запрещает сотрудникам укладывать детей на кровать-растяжку. Следственный комитет, по мнению женщины, должен возбудить уголовное дело по факту смерти ее сына и провести доскональную проверку интерната. Еще до смерти сына женщина собиралась поехать туда 11 июля, чтобы обсудить все проблемные моменты с директором или забрать сына домой. Первое вскрытие показало, что ребенок мог захлебнуться рвотными массами. 12 июля в рамках доследственной проверки СК проводится повторное вскрытие.

В пресс-службе СУ СКР области информацию пока не комментируют. Министр социальных отношений региона Ирина Буторина сообщила, что комментарий будет позднее. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова сообщила URA.RU, что держит ситуацию на контроле.

Старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева подтвердила URA.RU, что прокуратурой области организована проверка в государственном стационарном учреждении социального обслуживания г. Троицка, где умер несовершеннолетний. Будет проверено исполнение требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания воспитанников. При выявлении нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ребенка долгое время воспитывали дома и лишь полгода назад отдали в интернат, но продолжали регулярно навещать предоставлено матерью ребенка

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