Задержанному в Европе российскому баскетболисту пошли навстречу

Арестованному во Франции баскетболисту Касаткину разрешили свидание с невестой
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Сотрудники изолятора не сказали, в какой день состоится встреча Касаткина с невестой
Сотрудники изолятора не сказали, в какой день состоится встреча Касаткина с невестой Фото:

Сотрудники изолятора в Париже пошли навстречу российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, разрешив ему свидание с невестой. Об этом сообщил его адвокат Владимир Саруханов. Спортсмен, задержанный по подозрению в причастности к хакерской группировке, продолжает находиться под стражей, отрицая все обвинения.

«Сотрудники изолятора разрешили ему свидание с невестой», — заявил Саруханов. Он уточнил, что точная дата встречи зависит от занятости сотрудников изолятора и наличия свободных комнат. Адвокат подчеркнул, что Касаткин сохраняет бодрость духа, несмотря на сложные условия содержания, и получает поддержку от своей невесты Анны.

Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в аэропорту Шарль-де-Голль по запросу США, где его подозревают в участии в хакерской сети, атаковавшей около 900 организаций с помощью программ-вымогателей в 2020–2022 годах. Спортсмен категорически отрицает обвинения, а его защита утверждает, что он стал жертвой ошибки, так как не обладает достаточной компьютерной грамотностью для участия в киберпреступлениях. Российское посольство в Париже занимается ситуацией, связанной с задержанием баскетболиста, передает РТ.

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Сотрудники изолятора в Париже пошли навстречу российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, разрешив ему свидание с невестой. Об этом сообщил его адвокат Владимир Саруханов. Спортсмен, задержанный по подозрению в причастности к хакерской группировке, продолжает находиться под стражей, отрицая все обвинения. «Сотрудники изолятора разрешили ему свидание с невестой», — заявил Саруханов. Он уточнил, что точная дата встречи зависит от занятости сотрудников изолятора и наличия свободных комнат. Адвокат подчеркнул, что Касаткин сохраняет бодрость духа, несмотря на сложные условия содержания, и получает поддержку от своей невесты Анны. Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в аэропорту Шарль-де-Голль по запросу США, где его подозревают в участии в хакерской сети, атаковавшей около 900 организаций с помощью программ-вымогателей в 2020–2022 годах. Спортсмен категорически отрицает обвинения, а его защита утверждает, что он стал жертвой ошибки, так как не обладает достаточной компьютерной грамотностью для участия в киберпреступлениях. Российское посольство в Париже занимается ситуацией, связанной с задержанием баскетболиста, передает РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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