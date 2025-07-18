Пермские власти решили судьбу топиарных медведей со Слудской горки

Три фигуры из пяти были повреждены (архивное фото)
В Перми принято решение не возвращать топиарных медведей на Слудскую горку. Об этом сообщили специалисты МКУ «Пермблагоустройство».
«Три топиарные фигуры медведей были повреждены неизвестными лицами — у них сломаны основания. В результате все фигуры демонтировали и отправили на хранение», — пояснили представители учреждения в беседе с «Текстом».
Сейчас все пять топиарных фигур лежат на складе подрядной организации «КамаРД», выполнявшей работы по благоустройству Слудской горки. Ожидалось, что декоративные конструкции вернутся на прежнее место до конца мая, но этого не произошло.
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