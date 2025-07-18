18 июля 2025

Пермские власти решили судьбу топиарных медведей со Слудской горки

Пермские власти решили не возвращать топиарии в виде медведей на Слудскую горку
© Служба новостей «URA.RU»
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Три фигуры из пяти были повреждены (архивное фото)
Три фигуры из пяти были повреждены (архивное фото) Фото:

В Перми принято решение не возвращать топиарных медведей на Слудскую горку. Об этом сообщили специалисты МКУ «Пермблагоустройство».

«Три топиарные фигуры медведей были повреждены неизвестными лицами — у них сломаны основания. В результате все фигуры демонтировали и отправили на хранение», — пояснили представители учреждения в беседе с «Текстом».

Сейчас все пять топиарных фигур лежат на складе подрядной организации «КамаРД», выполнявшей работы по благоустройству Слудской горки. Ожидалось, что декоративные конструкции вернутся на прежнее место до конца мая, но этого не произошло.

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В Перми принято решение не возвращать топиарных медведей на Слудскую горку. Об этом сообщили специалисты МКУ «Пермблагоустройство». «Три топиарные фигуры медведей были повреждены неизвестными лицами — у них сломаны основания. В результате все фигуры демонтировали и отправили на хранение», — пояснили представители учреждения в беседе с «Текстом». Сейчас все пять топиарных фигур лежат на складе подрядной организации «КамаРД», выполнявшей работы по благоустройству Слудской горки. Ожидалось, что декоративные конструкции вернутся на прежнее место до конца мая, но этого не произошло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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