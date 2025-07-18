18 июля 2025

Пермский департамент образования раскрыл, сколько мест осталось в десятых классах

В школах Перми свободно 415 мест в десятых классах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьников приглашают в общеобразовательные и профильные классы
Школьников приглашают в общеобразовательные и профильные классы Фото:

В школах Перми на 18 июля 2025 года свободно 415 мест в десятых классах. Больше всего вакантных мест в образовательных организациях Индустриального района города. Такие данные опубликовал департамент образования администрации Перми.

«Больше всего свободных мест в школах Индустриального района — 158 мест. В десятых классах школ Орджоникидзевского района — 76 мест, в Свердловском районе — 68 мест. В Кировском и Мотовилихинском районах свободно по 48 и 39 мест соответственно. В Ленинском районе открыто 22 места, в Дзержинском — четыре свободных места в школе „Мастерград“», — сообщили в департаменте образования.

В ведомстве уточнили, что выпускники девятых классов могут подать документы как в общеобразовательные, так и в профильные классы. В последних старшеклассникам предлагают не только углубленное изучение отдельных предметов, но и возможность участия в профессиональных пробах и практиках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школах Перми на 18 июля 2025 года свободно 415 мест в десятых классах. Больше всего вакантных мест в образовательных организациях Индустриального района города. Такие данные опубликовал департамент образования администрации Перми. «Больше всего свободных мест в школах Индустриального района — 158 мест. В десятых классах школ Орджоникидзевского района — 76 мест, в Свердловском районе — 68 мест. В Кировском и Мотовилихинском районах свободно по 48 и 39 мест соответственно. В Ленинском районе открыто 22 места, в Дзержинском — четыре свободных места в школе „Мастерград“», — сообщили в департаменте образования. В ведомстве уточнили, что выпускники девятых классов могут подать документы как в общеобразовательные, так и в профильные классы. В последних старшеклассникам предлагают не только углубленное изучение отдельных предметов, но и возможность участия в профессиональных пробах и практиках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...