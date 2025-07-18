Пермский департамент образования раскрыл, сколько мест осталось в десятых классах

В школах Перми на 18 июля 2025 года свободно 415 мест в десятых классах. Больше всего вакантных мест в образовательных организациях Индустриального района города. Такие данные опубликовал департамент образования администрации Перми.
«Больше всего свободных мест в школах Индустриального района — 158 мест. В десятых классах школ Орджоникидзевского района — 76 мест, в Свердловском районе — 68 мест. В Кировском и Мотовилихинском районах свободно по 48 и 39 мест соответственно. В Ленинском районе открыто 22 места, в Дзержинском — четыре свободных места в школе „Мастерград“», — сообщили в департаменте образования.
В ведомстве уточнили, что выпускники девятых классов могут подать документы как в общеобразовательные, так и в профильные классы. В последних старшеклассникам предлагают не только углубленное изучение отдельных предметов, но и возможность участия в профессиональных пробах и практиках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!