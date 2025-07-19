Курганские футболисты проиграли в упорной борьбе команде из Челябинска. Фото

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Матч был напряженным
Матч был напряженным Фото:

Футболисты клуба «Курган» уступили в напряженном матче команде «ОСШ-Челябинск-М». Об этом рассказали представители курганской команды.

«В середине первого тайма ФК „Курган“ упустил инициативу и пропустил два мяча. Во втором тайме на 75-й минуте с передачи Павла Хребтова гол в ворота „ОСШ-Челябинск-М“ забил Антон Зорин», — сообщается в telegram-канале «ФК Курган».

В итоги курганцы проиграли со счетом 2:1. Следующую игру ФК «Курган» проведет 26 июля в Омске с «СибГУФК-Иртыш-2», отметили в команде. 

Счет игры 2:1
Счет игры 2:1
Фото:

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Футболисты клуба «Курган» уступили в напряженном матче команде «ОСШ-Челябинск-М». Об этом рассказали представители курганской команды. «В середине первого тайма ФК „Курган“ упустил инициативу и пропустил два мяча. Во втором тайме на 75-й минуте с передачи Павла Хребтова гол в ворота „ОСШ-Челябинск-М“ забил Антон Зорин», — сообщается в telegram-канале «ФК Курган». В итоги курганцы проиграли со счетом 2:1. Следующую игру ФК «Курган» проведет 26 июля в Омске с «СибГУФК-Иртыш-2», отметили в команде. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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