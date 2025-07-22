22 июля 2025

Группа «Оазис» выступит в Пермском крае

Под Кудымкаром пройдет фестиваль «Ночью на Куве»
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыка на берегу пруда в Куве будет звучать в ночь на 27 июля
Музыка на берегу пруда в Куве будет звучать в ночь на 27 июля Фото:

В селе Кува Пермского края даст концерт группа «Оазис». Она выступит на сцене фестиваля «Ночью на Куве», рассказали организаторы. Но к известному британскому коллективу братьев Галлахер команда отношения не имеет. В Прикамье есть свой «Оазис» — в Кудымкаре.

«Знакомим с артистами, которые выступят на фестивале „Ночью на Куве“. Группа „Оазис“, Кудымкар», — говорится в афише фестиваля в Telegram. Также на сцене выступят музыканты из Перми и солист группы «130 по встречной на старенькой Vespa» из Санкт-Петербурга Роман Матухин.

Фестиваль «Ночью на Куве» стартует в 21:00 26 июля в селе Кува на берегу пруда. Гостей кроме концерта ждут «страшные» экскурсии в сосновый бор, катание на лодках, мастер-классы художников и музыкантов, кухня северных народов, ночной кинотеатр на развалинах Строгановского завода и йога на рассвете.

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В селе Кува Пермского края даст концерт группа «Оазис». Она выступит на сцене фестиваля «Ночью на Куве», рассказали организаторы. Но к известному британскому коллективу братьев Галлахер команда отношения не имеет. В Прикамье есть свой «Оазис» — в Кудымкаре. «Знакомим с артистами, которые выступят на фестивале „Ночью на Куве“. Группа „Оазис“, Кудымкар», — говорится в афише фестиваля в Telegram. Также на сцене выступят музыканты из Перми и солист группы «130 по встречной на старенькой Vespa» из Санкт-Петербурга Роман Матухин. Фестиваль «Ночью на Куве» стартует в 21:00 26 июля в селе Кува на берегу пруда. Гостей кроме концерта ждут «страшные» экскурсии в сосновый бор, катание на лодках, мастер-классы художников и музыкантов, кухня северных народов, ночной кинотеатр на развалинах Строгановского завода и йога на рассвете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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