Группа «Оазис» выступит в Пермском крае

В селе Кува Пермского края даст концерт группа «Оазис». Она выступит на сцене фестиваля «Ночью на Куве», рассказали организаторы. Но к известному британскому коллективу братьев Галлахер команда отношения не имеет. В Прикамье есть свой «Оазис» — в Кудымкаре.
«Знакомим с артистами, которые выступят на фестивале „Ночью на Куве“. Группа „Оазис“, Кудымкар», — говорится в афише фестиваля в Telegram. Также на сцене выступят музыканты из Перми и солист группы «130 по встречной на старенькой Vespa» из Санкт-Петербурга Роман Матухин.
Фестиваль «Ночью на Куве» стартует в 21:00 26 июля в селе Кува на берегу пруда. Гостей кроме концерта ждут «страшные» экскурсии в сосновый бор, катание на лодках, мастер-классы художников и музыкантов, кухня северных народов, ночной кинотеатр на развалинах Строгановского завода и йога на рассвете.
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