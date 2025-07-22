22 июля 2025

В зоне СВО погиб отец троих детей из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойца похоронят на родной земле
Бойца похоронят на родной земле Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб многодетный отец, прикамский штурмовик Максим Вешняков. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.

«На СВО 29 марта погиб наш земляк Максим Вешняков, рядовой ВС РФ, наводчик отделения взвода штурмовой роты мотострелкового отделения. Наши соболезнования родителям, братьям, двум дочерям и сыну, всем родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Боец родился в деревне Захарята 25 ноября 1986 года. Окончил девять классов средней школы в Зюкайке. Получил профессию газоэлектросварщика в местном училище. В дальнейшем работал по специальности.

Военнослужащего проводят в последний путь в родной деревне. Церемонию проведут 23 июля.

О гибели прикамского штурмовика сообщили власти
О гибели прикамского штурмовика сообщили власти
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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб многодетный отец, прикамский штурмовик Максим Вешняков. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа. «На СВО 29 марта погиб наш земляк Максим Вешняков, рядовой ВС РФ, наводчик отделения взвода штурмовой роты мотострелкового отделения. Наши соболезнования родителям, братьям, двум дочерям и сыну, всем родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Боец родился в деревне Захарята 25 ноября 1986 года. Окончил девять классов средней школы в Зюкайке. Получил профессию газоэлектросварщика в местном училище. В дальнейшем работал по специальности. Военнослужащего проводят в последний путь в родной деревне. Церемонию проведут 23 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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