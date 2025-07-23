В начале августа в Перми пройдут временные отключения холодной воды. Об этом сообщается на сайте «Новогор-Прикамье».
«С 9:00 до 20:00 2 августа холодное водоснабжение отключат по улицам Желябова (№11/2), Комиссара Пожарского (№№10, 12, 12/2, 14, 17а), Подлесной (№№17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29). Также воды не будет на проспекте Парковом в домах №№18, 26, 28, 28а, 30/1, 30/2, 32, 34)», — говорится на сайте компании.
Отключение холодной воды также планируется по улицам:
- Аркадия Гайдара, 3, 6/1, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10а, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16/2, 16а;
- Белинского, 6б;
- Гагарина, 32, 32а, 32б, 36, 38, 44, 44а, 54, 54а, 56, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 60, 60а, 60б, 62/2, 62а, 62а/2, 64, 65, 65а, 66, 66а, 68, 70, 70а, 70б, 72а, 72б, 74в, 78, 80, 81, 81/2, 81/3, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 89а, 91, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/6, 95, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113а, 113б, 115;
- Грибоедова, 130;
- Дружбы, 11, 13;
- Звонарева, 37, 39, 39А, 43, 43а, 45;
- Красные Казармы, 7, 8, 9, 17, 19, 25;
- Крупской, 50, 55, 56, 57, 57а, 59, 61, 67, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 76, 78, 78а, 79, 79а, 80, 80а, 81, 82, 82а, 83, 84, 84а, 85, 85а, 86, 86а, 87, 87а, 87б, 88, 89, 89а, 90, 91а, 92, 93;
- Лякишева, 2, 4, 6, 8;
- Макаренко, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 54, 56, 58;
- Николая Островского, 109, 111, 111а, 113, 119;
- Патриса Лумумбы, 1, 9, 9а;
- Пономарева, 56, 56а, 91;
- Пушкарская, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 128, 130, 132, 134, 136а, 138, 140, 142;
- Сибирская, 94;
- Старцева, 35, 35/2, 35/3, 35в, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 61, 65;
- Студенческая, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 23б;
- Техническая, 1, 14;
- Тургенева, 20;
- Ушинского, 1, 3, 4, 4а, 6, 8, 9, 10;
- Чернышевского, 7а, 9а, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 19, 19а, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41;
- Шмидта, 56;
- Юрша, 80, 82, 84, 86, 92, 96, 100.
С 9:00 5 августа до 9:00 6 августа не будет воды по улицам:
- Букирева, 15, 16;
- Генкеля, 1а, 1б, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 9, 15;
- Дзержинского, 2, 2а, 12;
- Ленина, 89а, 89б, 89в;
- Сергея Данщина, 19, 19а, 28, 30;
- Сухобруса, 25, 27.
С 9:30 до 19:30 5 августа отключение затронет дома по адресам:
- улица Балхашская, 1, 135;
- бульвар Гагарина, 74, 74в, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 89а, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/6, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113а, 113б, 115;
- улица Горловская, 3;
- улица Крупской, 76, 78, 78а, 79, 79а, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84а, 85, 86, 86а, 87, 87а, 87б, 88, 89, 89а, 92, 93;
- улица Лисичанская, 44;
- улица Лихвинская, 2;
- улица Лякишева, 41;
- улица Самаркандская, 1, 145, 32;
- улица Старцева, 2, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 61, 61к1, 65, 140;
- улица Таманская, 44;
- улица Ушинского, 1, 3, 7, 9.
В домах по улицам Кронштадтской, 4, 6 и Плеханова, 61 воды не будет 6 августа с 9:00 до 19:00. С 10:00 9 августа до 10:00 10 августа воду отключат по улицам Крылова, 1, 4 и Пушкина (№№106а, 108, 108а, 110, 112, 114, 116а, 116б, 116в).
С 9:00 9 августа до 9:00 10 августа без холодного водоснабжения останутся дома по улицам:
- Бумажников, 2, 11, 12;
- Евгения Пузырева, 4;
- Корсуньская, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- Мозырьская, 2;
- Оршанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- Пинская, 1;
- Сестрорецкая, 3, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 21а, 24, 26;
- Сухумская, 3, 4а, 6, 6а, 8, 10.
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