Трамвай №5 сошел с рельсов в Перми. Все произошло в 14:04 на перекрестке улиц Куйбышева и Белинского. На место оперативно была направлена аварийная служба.
«Водитель трамвая, согласно должностной инструкции, немедленно сообщил об инциденте в центральную диспетчерскую службу. Специалистами предприятия проводится проверка по данному факту и устанавливаются все причины произошедшего», — рассказали URA.RU в МУП «Пермгорэлектротранс».
Движение на участке восстановлено в 14:50. Очевидцы в соцсетях при этом сообщают, что на Комсомольском проспекте скопилась пробка. В результате инцидента никто не пострадал.
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