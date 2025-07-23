В Перми трамвай сошел с рельсов. Фото

В Перми трамвай №5 сошел с рельсов и образовалась пробка
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате инцидента никто не пострадал
В результате инцидента никто не пострадал Фото:

Трамвай №5 сошел с рельсов в Перми. Все произошло в 14:04 на перекрестке улиц Куйбышева и Белинского. На место оперативно была направлена аварийная служба.

«Водитель трамвая, согласно должностной инструкции, немедленно сообщил об инциденте в центральную диспетчерскую службу. Специалистами предприятия проводится проверка по данному факту и устанавливаются все причины произошедшего», — рассказали URA.RU в МУП «Пермгорэлектротранс».

Движение на участке восстановлено в 14:50. Очевидцы в соцсетях при этом сообщают, что на Комсомольском проспекте скопилась пробка. В результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту проводится проверка
По данному факту проводится проверка
Фото:

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Трамвай №5 сошел с рельсов в Перми. Все произошло в 14:04 на перекрестке улиц Куйбышева и Белинского. На место оперативно была направлена аварийная служба. «Водитель трамвая, согласно должностной инструкции, немедленно сообщил об инциденте в центральную диспетчерскую службу. Специалистами предприятия проводится проверка по данному факту и устанавливаются все причины произошедшего», — рассказали URA.RU в МУП «Пермгорэлектротранс ». Движение на участке восстановлено в 14:50. Очевидцы в соцсетях при этом сообщают, что на Комсомольском проспекте скопилась пробка. В результате инцидента никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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