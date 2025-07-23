Экономист Пермского Политеха рассказала о курсе доллара на август

Ученая ПНИПУ Стародумова: курс доллара в августе не превысит 75 - 80 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению эксперта, курс доллара не поднимется выше 80 рублей
По мнению эксперта, курс доллара не поднимется выше 80 рублей Фото:

Если 25 июля Центробанк снизит ключевую ставку с 20 до 18%, рубль временно ослабеет. Такое мнение высказала Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха.

«Снижение ставки делает рублевые активы (депозиты, облигации) менее доходными для инвесторов. В результате часть капитала может переориентироваться на валютные инструменты, что увеличит спрос на доллар и создаст давление на национальную валюту. Существенного падения рубля, вероятно, удастся избежать, если сохранится текущая тенденция замедления инфляции», — рассказал преподаватель агентству URA.RU.

Кроме того, использование альтернативных активов, золота и юаней (вместо долларов), позволяет диверсифицировать давление на рубль, особенно в условиях санкций. Таким образом, интервенции работают как «амортизатор»: они сглаживают резкие колебания курса, предотвращая чрезмерное ослабление национальной валюты.

Переговоры между Россией и Украиной и возможный новый пакет санкций ЕС представляют ключевые риски для рубля. Пока рынок адаптирован к текущим ограничениям, но ужесточение может вызвать краткосрочные всплески спроса на иностранную валюту. По мнению Юлии Стародумовой, в июле — августе 2025 года курс доллара будет колебаться в пределах 75 — 80 рублей.

Ранее URA.RU публиковало мнение эксперта, что курс доллара в августе 2025 года не превысит 80 рублей. Это заявил старший трейдер управляющей компании «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Эксперт объяснил устойчивость рубля высоким объемом валютной выручки, которую российские экспортеры обменивают на рубли. 

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Если 25 июля Центробанк снизит ключевую ставку с 20 до 18%, рубль временно ослабеет. Такое мнение высказала Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха. «Снижение ставки делает рублевые активы (депозиты, облигации) менее доходными для инвесторов. В результате часть капитала может переориентироваться на валютные инструменты, что увеличит спрос на доллар и создаст давление на национальную валюту. Существенного падения рубля, вероятно, удастся избежать, если сохранится текущая тенденция замедления инфляции», — рассказал преподаватель агентству URA.RU. Кроме того, использование альтернативных активов, золота и юаней (вместо долларов), позволяет диверсифицировать давление на рубль, особенно в условиях санкций. Таким образом, интервенции работают как «амортизатор»: они сглаживают резкие колебания курса, предотвращая чрезмерное ослабление национальной валюты. Переговоры между Россией и Украиной и возможный новый пакет санкций ЕС представляют ключевые риски для рубля. Пока рынок адаптирован к текущим ограничениям, но ужесточение может вызвать краткосрочные всплески спроса на иностранную валюту. По мнению Юлии Стародумовой, в июле — августе 2025 года курс доллара будет колебаться в пределах 75 — 80 рублей. Ранее URA.RU публиковало мнение эксперта, что курс доллара в августе 2025 года не превысит 80 рублей. Это заявил старший трейдер управляющей компании «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Эксперт объяснил устойчивость рубля высоким объемом валютной выручки, которую российские экспортеры обменивают на рубли. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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