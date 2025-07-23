Творческая группа Soil ART, в которую входят сотрудники и студенты факультета почвоведения МГУ, готовит в Перми выставку, посвященную почвам Прикамья. Для этого ученые-художники провели на территории города полевую экспедицию, собрали образцы различных видов почв, а теперь создают из них образовательные арт-объекты. В Москве подобные проекты пользуются большой популярностью. В Перми исследователи нашли такие почвы, которых в столице не встретишь.
«Мы хотели осветить многообразие почв, которые есть в Перми, чтобы они отражали весь Пермский край. Здесь очень интересны породы красной глины. В Москве нет таких красивых пород, чтобы они были такие красные. У нас это просто будет серый, темно-серый, бурый цвет. Кроме красной глины мы нашли у вас зеленоватые оттенки и прямо зеленые глины», — рассказала URA.RU участница Soil ART, аспирант МГУ Анастасия Хирк. Часть работ для будущей выставки — это картины, написанные красками, созданными из пермской глины. Их художники создают сами из собранных образцов.
В почве исследователи находят свою красоту. Однажды они решили показать ее другим. Сначала делали просто фото из арктической зоны, затем научились делать срезы почвы и привозить их из экспедиций в Москву. «Так мы и пришли к популяризации науки через искусство. Через эстетику мы студентам, школьникам, взрослым людям пытаемся донести, что почва — это тоже красиво», — поделилась кандидат биологических наук, научный сотрудник факультета почвоведения МГУ Ольга Гончарова.
Все работы московских ученых станут частью выставки на новой площадке Детского музейного центра в пространстве «Завод Шпагина». Выставка расскажет о всем многообразии и уникальности почв Пермского края. «Пермский край один из двух регионов России, в которых на законодательном уровне закреплена необходимость охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения почв. А в чем, собственно, уникальность почв? Вот мы и поставили себе такую задачу — рассказать о почвах более подробно и разнообразно. На выставке будут работы, которые сейчас готовятся, также покажем почвенные монолиты — образцы почв, которые сохраняют вертикальное расположение горизонтов. Кроме того, представим зоологическую, энтомологическую, палеонтологическую, археологическую, геологическую, ботаническую коллекции нашего музея», — рассказала заведующая Детским музейным центром и руководитель авторского коллектива выставки Ульяна Есарева.
Как ранее рассказывало URA.RU, на территории «Завода Шпагина» создается Палеонтологический музей «Пермский период». Детский музейный центр станет его частью и должен открыться в декабре. Основная же экспозиция заработает в 2026 году.
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