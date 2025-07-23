Группа NEMIGA из Минска второй раз попытается выступить в Перми

В ближайшие выходные в Перми на эспланаде пройдет фестиваль искусства и уличной культуры «Ведем себя культурно». На него должна прилететь группа NEMIGA из Минска — неделей ранее им не удалось добраться до Перми из-за проблем с самолетами. Что еще ждет пермяков 26-27 июля — в обзоре URA.RU.
26 июля
«Все стили в силе» на пермской эспланаде
С 14:00 в центре Перми стартует танцевальный фестиваль «Все стили в силе». На главной сцене танцовщики покажут свое мастерство, а в финале сразятся под коми-пермяцкую музыку. У фонтана на эспланаде пройдут перформативные практики, фортепианные концерты, танцевальные перформансы, опера «Орфееееей» на велосипедах и турнир по баскетболу 3х3. Хедлайнером станет группа «Сироткин». Вход свободный.
Фестиваль «Причал» в Кировском районе
Музыкальный фестиваль «Причал» стартует в субботу в 12:00. Он охватит различные площадки Кировского района, включая набережную, территорию судостроительного завода «Пермская судоверфь» и Дачу Синакевича. Полная программа двух дней фестиваля здесь.
«Звенидень» в музее Василия Каменского
В полдень в субботу в поселке Троица начнется фестиваль поэзии и музыки «Звенидень». Он пройдет на территории усадьбы поэта Василия Каменского, где сейчас расположен его музей. В программе праздника: выступления современных пермских поэтов и музыкантов, экскурсии по Дому-музею, мастер-классы по авангардному рисованию и воздушным змеям, площадка от гастро-художников. Вход по билетам.
«Зов Пармы» под Чердынью
Самый масштабный этно-ландшафтный фестиваль Пермского края «Зов Пармы» пройдет в эти выходные в селе Серегово около Чердыни. «Гости праздника ощутят полное погружение в мир прикамских традиций, прикоснутся к истории края и окажутся в эпицентре самых удивительных приключений. Ярмарки, мастер-шоу, исторические реконструкции, выступления музыкальных коллективов, театральные представления, песни, танцы, хороводы — на фестивале никому не придется скучать, и каждый найдет себе занятие по душе», — говорят организаторы. Вход свободный, установка палатки и парковка за деньги.
27 июля
Вторая попытка группы NEMIGA
Во второй день феста «Ведем себя культурно» на эспланаде с 14:00 пройдут мастер-классы по уличной экстремальной культуре, турнир по догонялкам и «Коми-пермяцкий рейв». В 20:00 фестиваль продолжился проектом «Балет-паркур». Вечером на главную сцену выйдет группа NEMIGA, которая в прошлые выходные не смогла долететь до Перми. Вход свободный.
Экскурсии по Перми
В воскресенье можно с пользой погулять по городу. В 13:00 стартует экскурсия «Остров памяти — Егошихинский некрополь». За памятниками и надгробиями скрываются судьбы людей разных эпох, которые формировали историю Перми. О них расскажет историк и краевед Рузалия Новикова. В 16:00 начнется прогулка «В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород». Как было выбрано место Егошихинского завода. Как был основан городской поселок. С чего начинался Первогород. Об этом и многом другом узнают участники экскурсии. Билеты на экскурсии — на сайте perm-300.ru.
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