В Перми участились случаи продажи энергетиков детям

С марта 2025 года сотрудники полиции провели в Перми 83 рейда. Цель — выявить нарушения, связанные с продажей энергетических напитков несовершеннолетним. В середине апреля 2025 года, спустя 1,5 месяца после введения нового закона о запрете продажи энергетических напитков детям, таких случаев было всего 4.
«За почти пять месяцев действия запрета, вступившего в силу 1 марта 2025 года, в Пермском крае зарегистрировано 32 случая незаконной реализации подобных напитков детям», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.
Сотрудники полиции оформили 13 административных протоколов по статье, предусматривающей ответственность за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. После 7 июня, когда вступила в силу новая статья об ответственности за нарушение запрета на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (включая энергетики) несовершеннолетним, было составлено еще 16 административных протоколов.
Размер штрафов по этим статьям существенно отличается. Так, по первой из них максимальная сумма взыскания для юридических лиц составляет от 30 до 40 тысяч рублей. В то время как новая статья предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
На сегодняшний день только одно лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей. Остальные материалы по выявленным правонарушениям находятся на рассмотрении.
При этом запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним распространяется не только на юридических лиц. Согласно новой статье, гражданам за подобные действия грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а должностным лицам — от 100 до 200 тысяч рублей.
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