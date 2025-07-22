Пока сигнал «Внимание всем! Беспилотная опасность» услышали жители центральных районов города
В Перми 23 июля прозвучали сирены оповещения, связанные с возможной угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пока сигнал «Внимание всем! Беспилотная опасность» услышали жители центральных районов города. Мероприятие запланировано с 10:00 до 11:30.
«Проходит командно-штабная тренировка по реагированию на угрозы нападения с использованием беспилотников. Задействована муниципальная система оповещения», — уточнили в региональном МЧС.
Там добавили, что мероприятие запланировано. Угроз безопасности для населения нет.
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