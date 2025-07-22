22 июля 2025

В Перми прозвучали сирены. Видео

Утром 23 июля в Перми прозвучали сирены
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Пока сигнал «Внимание всем! Беспилотная опасность» услышали жители центральных районов города
Пока сигнал «Внимание всем! Беспилотная опасность» услышали жители центральных районов города Фото:

В Перми 23 июля прозвучали сирены оповещения, связанные с возможной угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пока сигнал «Внимание всем! Беспилотная опасность» услышали жители центральных районов города. Мероприятие запланировано с 10:00 до 11:30. 

«Проходит командно-штабная тренировка по реагированию на угрозы нападения с использованием беспилотников. Задействована муниципальная система оповещения», — уточнили в региональном МЧС. 

Там добавили, что мероприятие запланировано. Угроз безопасности для населения нет.

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В Перми 23 июля прозвучали сирены оповещения, связанные с возможной угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пока сигнал «Внимание всем! Беспилотная опасность» услышали жители центральных районов города. Мероприятие запланировано с 10:00 до 11:30.  «Проходит командно-штабная тренировка по реагированию на угрозы нападения с использованием беспилотников. Задействована муниципальная система оповещения», — уточнили в региональном МЧС.  Там добавили, что мероприятие запланировано. Угроз безопасности для населения нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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