Рейс из Петропавловска на Северо-Курильск отменили из-за обстановки на Камчатке

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Рейс «Авроры» отменили из-за землетрсясения на Камчатке
Рейс «Авроры» отменили из-за землетрсясения на Камчатке Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Авиакомпания «Аврора» отменила рейс из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск после землетрясения на Камчатке, говорится на сайте аэропорта «Елизово».

Первоначально рейс должен был состояться 27 июля, однако его перенесли на 30 июля, после чего отменили. По информации камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, магнитуда землетрясения, произошедшего на Камчатке, достигла 8,7 балла. В регионе объявлено предупреждение о возможном цунами, жителям рекомендовано воздержаться от посещения береговой линии в зонах повышенной опасности.

В соответствии с распоряжением губернатора Камчатского края Владимира Солодова, на Камчатке был создан региональный оперативный штаб. В Сахалинской области прокуратура открыла горячую линию для граждан после землетрясения и объявленной угрозы цунами на территории Северо-Курильских островов. URA.RU следит за обстановкой и рассказывает о последних новостях по ситуации в онлайн-трансляции

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Авиакомпания «Аврора» отменила рейс из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск после землетрясения на Камчатке, говорится на сайте аэропорта «Елизово». Первоначально рейс должен был состояться 27 июля, однако его перенесли на 30 июля, после чего отменили. По информации камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, магнитуда землетрясения, произошедшего на Камчатке, достигла 8,7 балла. В регионе объявлено предупреждение о возможном цунами, жителям рекомендовано воздержаться от посещения береговой линии в зонах повышенной опасности. В соответствии с распоряжением губернатора Камчатского края Владимира Солодова, на Камчатке был создан региональный оперативный штаб. В Сахалинской области прокуратура открыла горячую линию для граждан после землетрясения и объявленной угрозы цунами на территории Северо-Курильских островов. URA.RU следит за обстановкой и рассказывает о последних новостях по ситуации в онлайн-трансляции. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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