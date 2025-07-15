В ХМАО безработный депутат претендует на пост вице-мэра по внутренней политике

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин намерен занять должность первого заместителя главы города. Сейчас он официально числится безработным, однако подал заявку на освободившуюся вакансию, ранее занимаемую Михаилом Даниловым, курировавшим внутреннюю политику. Информацию подтвердил сам Насибуллин в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Вакансия была размещена в центре занятости населения. Я подходил по требованиям, подал заявку, получил направление на работу и уже отнес в кадровый отдел администрации. Пока что являюсь единственным кандидатом», — подчеркнул депутат. Редакция располагает копией официального направления.
Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что на сегодняшний день обязанности первого заместителя исполняет Елена Подбуцкая. Другие кандидаты на данную должность пока не рассматриваются. При этом собеседник выразил сомнение в шансах депутата занять место вице-мэра. «Есть ощущение, что Насибуллин переоценивает свои силы. У него нет такого опыта работы, который необходим на этой должности», — считает собеседник. В мэрию Урая был направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Данилов уволился из мэрии Урая после уголовного дела в отношении его подчиненной — начальницы управления по развитию местного самоуправления Натальи Емшановой, подозреваемой в хищении 500 тысяч рублей. После этого он переехал в Архангельск, где возглавил Северный Арктический федеральный университет (САФУ).
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