На Западе честно указали на страшные последствия для Зеленского из-за НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский нанес себе необратимый репутационный ущерб, подписав закон о Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет Spectator.
«Зеленский немедленно подписал закон. Однако репутационный ущерб был необратимым», — говорится в материале. Там отметили, что недавно в ходе быстрых чтений 331 депутат проголосовали против решения своего президента.
В материале подчеркивается, что многие депутаты из пропрезидентской партии «Слуга народа», ранее поддерживавшие инициативы Владимира Зеленского, больше не намерены этого делать. По данным издания, их готовность беспрекословно исполнять решения главы государства привела к потере доверия избирателей. Это может сказаться на политических перспективах партии и президента в будущем, когда понадобятся голоса в парламенте.
Ранее, 22 июля, Верховная рада поддержала внесенный «Слугой народа» законопроект, который отменял независимость двух антикоррупционных ведомств — НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ был подписан Владимиром Зеленским. Однако после массовых протестов по всей стране президент инициировал обратные изменения и уже в четверг подписал новый закон, возвращающий независимость антикоррупционным структурам.
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