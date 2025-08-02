Экс-президенту США Бараку Обаме и бывшму госсекретарю США Хиллари Клинтону предстоит понести серьезные последствия за скандал, связанный с ложными обвинениями во вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом заявил лидер штатов в интервью.
«Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену», — заявил Трамп. Его слова передают Newsmax.
Скандал вокруг обвинений во вмешательстве России в выборы 2016 года длится уже несколько лет: расследование спецпрокурора Мюллера не выявило сговора между Трампом и Москвой, а доклады Дарэма и Габбард подтвердили отсутствие доказательств и указали на фабрикацию данных в администрации Обамы. Российская сторона также неоднократно отвергала обвинения, а Трамп называет произошедшее крупнейшим скандалом в истории США.
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