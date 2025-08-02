Трамп призвал Обаму и Клинтона заплатить за «сотрудничество» с Россией

Трамп: Клинтон и Обама должны заплатить за обвинение о вмешательстве РФ в выборы
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Обама должен заплатить большую цену, заявил Трамп
Обама должен заплатить большую цену, заявил Трамп Фото:

Экс-президенту США Бараку Обаме и бывшму госсекретарю США Хиллари Клинтону предстоит понести серьезные последствия за скандал, связанный с ложными обвинениями во вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом заявил лидер штатов в интервью.

«Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену», — заявил Трамп. Его слова передают Newsmax.

Скандал вокруг обвинений во вмешательстве России в выборы 2016 года длится уже несколько лет: расследование спецпрокурора Мюллера не выявило сговора между Трампом и Москвой, а доклады Дарэма и Габбард подтвердили отсутствие доказательств и указали на фабрикацию данных в администрации Обамы. Российская сторона также неоднократно отвергала обвинения, а Трамп называет произошедшее крупнейшим скандалом в истории США.

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Экс-президенту США Бараку Обаме и бывшму госсекретарю США Хиллари Клинтону предстоит понести серьезные последствия за скандал, связанный с ложными обвинениями во вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом заявил лидер штатов в интервью. «Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену», — заявил Трамп. Его слова передают Newsmax. Скандал вокруг обвинений во вмешательстве России в выборы 2016 года длится уже несколько лет: расследование спецпрокурора Мюллера не выявило сговора между Трампом и Москвой, а доклады Дарэма и Габбард подтвердили отсутствие доказательств и указали на фабрикацию данных в администрации Обамы. Российская сторона также неоднократно отвергала обвинения, а Трамп называет произошедшее крупнейшим скандалом в истории США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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