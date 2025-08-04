В ближайшие 10 лет Канаде, вероятно, предстоит пройти через переломный момент — страна столкнулась с беспрецедентным кризисом ценностей, а нынешний ее территориальный облик может уйти в прошлое. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что некоторые провинции Оттавы критикуют нынешнюю власть и хотят стать независимыми.
«Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит и министр юстиции региона Микки Эмери потребовали от избирательной комиссии устранить препятствия для организации референдума по вопросу отделения от Канады. Согласно опросам, каждый третий житель провинции Манитоба уже не видит свое будущее в едином канадском государстве. Шесть из десяти опрошенных согласны, что у жителей канадского Запада есть законные основания для недовольства федеральным правительством в Оттаве, которое буквально подавляет любые заявления об автономии», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Отмечается, что в Саскачеване уровень сепаратистских настроений еще выше, а франкоязычный Квебек ощущает себя все менее комфортно в условиях, навязываемых либеральной англосаксонской элитой Оттавы. Мария Захарова считает, что причины возможного разлада между провинциями и федеральным центром вполне очевидны: все больше канадцев не хотят жить в государстве, где разрешено употребление тяжелых наркотиков, активная пропаганда ЛГБТ-культуры* (движение признано в России экстремистским и запрещено) вытесняет традиционные ценности, а среди пожилого населения ведется агрессивная кампания по продвижению суицида.
Помимо этого, глава МИД РФ отметила наличие у Оттавы признаков несостоятельной страны — неспособность выстраивать стабильные отношения с соседними государствами, малочисленное население и отсутствие сплачивающей национальной идеи, кроме крайнего нарко-либерализма. Все это неумолимо движет Канаду к глубокому экзистенциальному кризису. Захарова обратила внимание на то, что монархическая форма правления, при которой королем страны является британский монарх Карл III, перестает интересовать канадское общество — все больше граждан выступают за переход к республиканской модели. Недовольство властями растет и ы армии: увеличивается число создания ультраправых организаций среди военных, открыто критикующих свое руководство.
В заключение Мария Захарова подчеркнула, что следующее десятилетие вполне может стать определяющим для Канады, которая привела население страны к глубочайшему кризису идентичности и моральных ориентиров за всю историю. По ее словам, возможно, это будет последний период для страны в ее привычных территориальных границах.
Так, в мае 2025 года в провинции Альберта прошли митинги за выход из состава страны. Это может произойти в 2026 году. Также премьер региона анонсировала создание специальной комиссии — она будет разрабатывать стратегию защиты Альберты от, по мнению Даниэлы Смит, «враждебной политики федерального правительства» и определит дальнейший курс провинции в составе Канады.
Также канадцы проводили митинги за выход страны из состава НАТО и прекращение военной поддержки Киева. По словам протестующих, единственным решением украинского конфликта являются мирные переговоры. Говоря о Североатлантическом альянсе, канадцы отметили, что цель блока давно перестала заключаться в обороне.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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