Экс-глава минтопэнерго Крыма Рукавишников стал челябинским замминистра тарифов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении на должность заместителя министра тарифного регулирования и энергетики региона Евгения Рукавишникова. Об этом сообщается в официальном постановлении главы региона, опубликованном 4 августа 2025 года. До 2021 года Рукавишников был министром топлива и энергетики Республики Крым.
«Назначить Рукавишникова Евгения Александровича заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью один месяц. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — следует из документа.
Евгений Рукавишников — уроженец Челябинской области. Он родился в Троицке. Получил высшее образование в Южно-Уральском государственном университете, где в 2002 году окончил инженерный факультет по специальности «Электрические станции», а в 2017 году — юридический факультет, став магистром юриспруденции.
С 1987 по 1999 год работал на различных должностях в энергетических предприятиях, включая Усть-Илимскую ТЭЦ и Челябинскую теплоэлектроцентраль-3. С 1999 по 2015 годы занимал ответственные посты в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), где прошел путь от инспектора до заместителя начальника управления государственного энергетического надзора.
В 2015–2018 годах был первым заместителем генерального директора и советником в филиале ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» — МЭС Урала. В 2019 году руководил техническими проектами в научно-производственных и инженерных организациях. За заслуги в профессиональной деятельности удостоен классного чина Советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса и награжден Почетными грамотами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Министерства энергетики РФ и Правительства РФ. Женат, воспитывает троих детей.
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