Звезда комедии «Горько!» дебютирует в режиссуре вместе со Свердловской киностудией. Видео

Актер Егор Корешков и Свердловская киностудия презентовали тизер фильма «Яма»
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Егор Корешков дебютирует с проектом как режиссер и сценарист
Егор Корешков дебютирует с проектом как режиссер и сценарист Фото:

Звезда фильма «Горько!» Егор Корешков готовится представить свой режиссерский дебют. Актер совместно со Свердловской киностудией снял короткометражный фильм «Яма», работа над картиной проходила в Екатеринбурге и области, рассказали URA.RU в пресс-службе киностудии. 

«„Яма“ стала режиссерским дебютом известного актера Егора Корешкова и „выпускной“ работой студентов Школы кино Свердловской киностудии. Премьера картины состоится летом 2025 года», — поделились в киностудии. 

По сюжету пожилой трубач Олег, застрявший в рутине оркестровой ямы и собственных неудач, вдруг оказывается на грани перемен. Его привычный мир начинает рушиться, вдобавок дирекция отправляет его на пенсию. Однако одна роковая ночь на кладбище меняет все.

Съемки проходили в начале ноября 2024 года в Театре музкомедии, одном из баров Екатеринбурга, на киностудии и области. Главные и второстепенные роли исполнили актеры Борис Горнштейн из Свердловского театра драмы, Леонид Платонов — из «Театрона», Юрий Овчинников — из драмтеатра Нижнего Тагила.

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Звезда фильма «Горько!» Егор Корешков готовится представить свой режиссерский дебют. Актер совместно со Свердловской киностудией снял короткометражный фильм «Яма», работа над картиной проходила в Екатеринбурге и области, рассказали URA.RU в пресс-службе киностудии.  «„Яма“ стала режиссерским дебютом известного актера Егора Корешкова и „выпускной“ работой студентов Школы кино Свердловской киностудии. Премьера картины состоится летом 2025 года», — поделились в киностудии.  По сюжету пожилой трубач Олег, застрявший в рутине оркестровой ямы и собственных неудач, вдруг оказывается на грани перемен. Его привычный мир начинает рушиться, вдобавок дирекция отправляет его на пенсию. Однако одна роковая ночь на кладбище меняет все. Съемки проходили в начале ноября 2024 года в Театре музкомедии, одном из баров Екатеринбурга, на киностудии и области. Главные и второстепенные роли исполнили актеры Борис Горнштейн из Свердловского театра драмы, Леонид Платонов — из «Театрона», Юрий Овчинников — из драмтеатра Нижнего Тагила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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