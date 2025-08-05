Звезда фильма «Горько!» Егор Корешков готовится представить свой режиссерский дебют. Актер совместно со Свердловской киностудией снял короткометражный фильм «Яма», работа над картиной проходила в Екатеринбурге и области, рассказали URA.RU в пресс-службе киностудии.
«„Яма“ стала режиссерским дебютом известного актера Егора Корешкова и „выпускной“ работой студентов Школы кино Свердловской киностудии. Премьера картины состоится летом 2025 года», — поделились в киностудии.
По сюжету пожилой трубач Олег, застрявший в рутине оркестровой ямы и собственных неудач, вдруг оказывается на грани перемен. Его привычный мир начинает рушиться, вдобавок дирекция отправляет его на пенсию. Однако одна роковая ночь на кладбище меняет все.
Съемки проходили в начале ноября 2024 года в Театре музкомедии, одном из баров Екатеринбурга, на киностудии и области. Главные и второстепенные роли исполнили актеры Борис Горнштейн из Свердловского театра драмы, Леонид Платонов — из «Театрона», Юрий Овчинников — из драмтеатра Нижнего Тагила.
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