В детском саду № 72 Златоуста (Челябинская область) охранник Юрий Сидельников удивил родителей, сыграв на фортепиано. Как сообщила одна из мам, ей было приятно услышать произведение Бетховена.
«Выходим из садика и — представляете: слышу потрясающую музыку. Охранник играл Бетховена. Потрясающе талантливый человек. Ему бы в Lumisfera играть!», — сообщила жительница в соцсетях.
Сидельников летом устроился в детсад. Он имеет высшее образование, закончил в начале нулевых Челябинскую государственную академию культуры и искусств на дирижера академического хора. Потом работал в редакции златоустовского радио, вел прямые эфиры. Когда радиостанция закрылась, остался без работы, вспомнив про свою первую специальность.
Собеседование в Челябинском театре оперы и балета прошел без особых трудностей. Начал работать артистом хора, по тембру голоса он первый тенор. В ходе работы довелось побывать на гастролях в Большом театре, выходить на челябинскую сцену, будучи задействованным в спектаклях и на концертах. В 2024 году одним из последних в его недлинной театральной карьере стало выступление в составе хора на концерте ко Дню России.
Коллектив театра и саму работу вспоминает с теплотой. Но на жизнь стал зарабатывать как охранник, сертификат с подтверждением квалификации удалось получить, пока стоял на учете в центре занятости.
«Уехал из Челябинска, потому что экономически это было менее выгодно, чем работа охранником в Златоусте. Надо было тратиться на дорогу, жить приходилось в служебном жилье, за которое тоже надо платить. Причем добираться из Чурилово до центра города не так легко. Учитывая, что спектакли заканчиваются поздно, часто снимал такси. При зарплате около 30 тысяч рублей, которую получал в 2023 году, не разгуляешься», — пояснил URA.RU Сидельников.
Теперь получает 40 тысяч, есть питание. Учить партии не надо — зарплата от них не зависит. Но иногда душа просит творчества, за которым Сидельникова и застала родительница.
