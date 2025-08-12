Ветеран СВО с позывным «Струна» сделал в Челябинске откровенное заявление

Герой России Владислав Головин, известный по позывному «Струна», который является начальником главного штаба «Юнармии», 12 августа на встрече в Историческом музее Южного Урала высоко оценил вклад региональных властей и общественных организаций в работу с молодежными активистами. Об этом в своем telegram-канале сообщила председатель Движения Первых в Челябинской области Светлана Буравова.
«В ходе встречи Владислав Головин высоко оценил слаженную работу по развитию и организации деятельности юнармейских отрядов на Южном Урале, особо отметив эффективное взаимодействие с региональным отделением „Движения первых“. Особенно он акцентировал внимание на таких проектах, как „Трудовая доблесть“ и „Хранители истории“, — отметила Буравова.
Кроме этого, Головин подчеркнул, что гордится молодежью, которая двигается по пути осознанного взросления. Он акцентировал внимание на важности труда, патриотизма, сохранения исторической памяти и добровольчества.
Во встрече также приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров и министр образования и науки региона Виталий Литке. Они поддержали инициативы по развитию патриотического воспитания и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с молодежными движениями.
Как сообщало URA.RU ранее, челябинские подростки, активисты Движения Первых восхитили председателя Светлану Буравову своей смелостью и амбициозностью. Их увлечения связаны не только со своей жизнью, но и с будущим страны, отметила руководитель.
