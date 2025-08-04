Председатель Первых Буравова восхитилась смелостью и амбициозностью челябинских подростков

Челябинские подростки, активисты Движения Первых восхитили председателя Светлану Буравову своей смелостью и амбициозностью. Их увлечения связаны не только со своей жизнью, но и с будущем страны, сообщила Буравова после Классной встречи с председателем Челябинской городской думы Сергеем Буяковым.
«Сегодня в очередной раз смотрела и восхитилась нашими активистами — юные, смелые, перспективные и амбициозные. Их увлечения связаны с улучшением не только своей жизни, они озадачены развитием родных районов и целого города. Это то, ради чего наша команда реализует свои проекты», — написала Буравова по итогам Классной встречи с Буяковым.
Мероприятие прошло в подростковом центре «Оранжевый верблюд». На ней присутствовали активисты Движения Первых. Ребята приятно удивили Буякова своей креативностью и умением продумывать проекты до мелочей и смело их реализовывать. «А смелость, как известно, города берет. Эти ребята покорили не только Челябинск, но и вышли на федеральный уровень», — прокомментировал председатель Челябинской гордумы.
В рамках Классной встречи ребята узнали о трудовой и профессиональной деятельности, также обсуждали личные вопросы. Подросткам всегда интересно узнать, на каких принципах основывается жизнь людей, чья карьера связана с административно-управленческой деятельностью. Сами дети презентовали свои проекты — реализованные и те, которые еще находятся в планах. Последние получили поддержку депутатского корпуса Челябинска. Проекты связаны с туризмом, спортом, социальным развитием города.
Буравова ранее рассказала, как вопросы подростков возвращают в детство. Открытые разговоры с детьми помогают глубоко погрузиться в детство даже спустя годы, рассказала она после встречи с воспитанниками детского лагеря в Аргаяшском районе.
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