Лихачев: «Росатом» готов обсуждать с США судьбу американского топлива на Запорожской АЭС

«Росатом» готов вести переговоры с США о будущем американского топлива в реакторах и хранилищах Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».
«Американская сторона доносила до нас определенные озабоченности по топливу, по праву на интеллектуальную собственность. Мы ответили и по нашим дипканалам, и по линии МАГАТЭ, что готовы обсуждать судьбу американского топлива, как находящегося в реакторах, так и в хранилище», — сказал Лихачев.
Глава «Росатома» добавил, что регулярно докладывает президенту России о ситуации на станции и планах по ее дальнейшему использованию. Он отметил, что эти вопросы могут стать частью переговорной повестки между Россией и Соединенными Штатами.
Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе, расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. После референдума 2022 года она была передана в федеральную собственность России указом президента Владимира Путина.
