На автозаводе «Урал» в Миассе (Челябинская область) построят литейный комплекс для выпуска автокомпонентов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, проект позволит увеличить производство мостов для автомобилей «Урал».
«На автозаводе „Урал“ дан старт проекту по созданию литейного производства автокомпонентов. На торжественной церемонии заложили первый камень в основание производственной площадки», — заявили URA.RU на предприятии.
Гендиректор Павел Яковлев пояснил, что реализация проекта закроет потребности предприятия в чугунном литье. Новый комплекс позволит освоить производство заготовок для новых мостов автомобилей. Выпуск поможет полностью отказаться от импорта отливок ведущих мостов и деталей к ним. Директор федерального Фонд развития промышленности (ФРП) Роман Петруца подчеркнул URA.RU, что, кроме прочего, предприятие заместит импорт ходовой и тормозной систем. ФРП поддержал проект льготным займом на пять миллиардов рублей. Кредитную линию на 2,6 млрд рублей открыла госкорпорация «ВЭБ.РФ».
Ежегодно литейный комплекс площадью 46 тысяч квадратных метров сможет производить 45 тысяч тонн отливок из серого и высокопрочного чугуна. Планируется установить современное оборудование, включая автоматические формовочные линии и индукционные плавильные комплексы.
В настоящее время на промплощадке демонтировали старые здания литейных цехов. Завершились проектные работы, заключены необходимые договоры с подрядчиками. Старт производства автопроизводитель наметил на 2027 год.
