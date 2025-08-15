Архитекторы и градостроители обсудят будущее Екатеринбурга

Трек «Архитектура» пройдет 23 августа
Трек «Архитектура» пройдет 23 августа

На предстоящем Международном фестивале креативных индустрий, который пройдет с 18 по 24 августа, планируется решить, как можно сохранить культурное наследие Екатеринбурга. Ведущие градостроители и архитекторы смогут предложить свои идеи и порассуждать, в каком направлении следует развиваться городу. Об этом URA.RU рассказали организаторы фестиваля.

«Сохранение и развитие объектов культурного наследия — главная тема трека „Архитектура“ Международного фестиваля креативных индустрий. В паблик-токах и дискуссиях на эту тему примут участие ведущие архитекторы Екатеринбурга, столичные специалисты по реконструкции исторических зданий, и, что немаловажно, представители городской и областной администрации–», — поделились организаторы.

Сам трек «Архитектура» пройдет 23 августа в Доме городского головы И.И. Симанова. Хэдлайнерами мероприятия Наринэ Тютчева — архитектор, реставратор, основатель бюро «Рождественка», Ксения Титова — эксперт по пространственному развитию и туристическому мастер-планированию и Ирен Коммо-Демидова — филолог, архитектор-реставратор.

В рамках трека планируется обсудить будущее улицы Вайнера и то, как следует развивать набережную городского пруда. Мероприятие будет бесплатным, его смогут посетить все желающие. Международный фестиваль креативных индустрий пройдет с 18 по 24 августа. Организаторами выступают правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Организаторами выступают правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

