За губернатора проголосовала 100-летняя свердловчанка

Жительница Кушвы (Свердловская область) Вера Дубровина, которой осенью исполнится 102 года, приняла участие в голосовании за главу региона. Для этого она лично пришла на свой избирательный участок.
«Труженица тыла Вера Петровна Дубровина этой осенью будет отмечать свой 102 день рождения! Активная и доброжелательная Вера Петровна 12 сентября сама пришла на свой избирательный участок, чтобы проголосовать. Она всегда с особым отношением и любовью относилась к выборам, поэтому в этом году также решила принять участие», — сообщили в telegram-канале Свердловского избиркома.
Старейшего избирателя не оставили без внимания. Члены участковой избирательной комиссии успели подготовить для труженика тыла угощение.
Выборы губернатора Свердловской области стартовали 12 сентября. Идти они будут в течение трех дней до 14 числа. Свои кандидатуры выдвинули врио губернатора региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете агентства. За ходом голосования URA.RU следит в режиме онлайн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!