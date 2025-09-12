За губернатора проголосовала 100-летняя свердловчанка

В выборах Свердловского губернатора приняла участие старейший житель Кушвы
Свердловчане активно участвуют в выборах губернатора
Свердловчане активно участвуют в выборах губернатора Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Жительница Кушвы (Свердловская область) Вера Дубровина, которой осенью исполнится 102 года, приняла участие в голосовании за главу региона. Для этого она лично пришла на свой избирательный участок.

«Труженица тыла Вера Петровна Дубровина этой осенью будет отмечать свой 102 день рождения! Активная и доброжелательная Вера Петровна 12 сентября сама пришла на свой избирательный участок, чтобы проголосовать. Она всегда с особым отношением и любовью относилась к выборам, поэтому в этом году также решила принять участие», — сообщили в telegram-канале Свердловского избиркома.

Вера Петровна Дубровина
Вера Петровна Дубровина
Фото:

Старейшего избирателя не оставили без внимания. Члены участковой избирательной комиссии успели подготовить для труженика тыла угощение. 

Выборы губернатора Свердловской области стартовали 12 сентября. Идти они будут в течение трех дней до 14 числа. Свои кандидатуры выдвинули врио губернатора региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете агентства. За ходом голосования URA.RU следит в режиме онлайн.

