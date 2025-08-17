Минобороны: перехвачен беспилотник, летевший на Смоленскую АЭС

Над Смоленской АЭС был уничтожен беспилотник самолетного типа «Спис»
Над Смоленской АЭС был уничтожен беспилотник самолетного типа «Спис»

Средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник, летевший на Смоленскую атомную электростанцию, сообщили в ФСБ России. Эту информацию подтвердили и в Минобороны РФ.

«17 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по инфраструктуре атомной электростанции в Смоленской области", — говорится в сообщении МО РФ. По данным ФСБ России, силами РЭБ был сбит ударный беспилотник „Спис“ украинского производства. Аппарат был сразу же обезврежен, пострадавших и повреждений на объекте нет.

В Смоленской области 7 августа были сбиты четыре украинских беспилотника, атаковавших регион, сообщил губернатор Василий Анохин. Он отметил, что атака была предпринята Киевом с использованием ударных БПЛА, и была подавлена силами ПВО и РЭБ Министерства обороны России. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал.

