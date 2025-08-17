Минобороны: перехвачен беспилотник, летевший на Смоленскую АЭС

Средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник, летевший на Смоленскую атомную электростанцию, сообщили в ФСБ России. Эту информацию подтвердили и в Минобороны РФ.
«17 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по инфраструктуре атомной электростанции в Смоленской области", — говорится в сообщении МО РФ. По данным ФСБ России, силами РЭБ был сбит ударный беспилотник „Спис“ украинского производства. Аппарат был сразу же обезврежен, пострадавших и повреждений на объекте нет.
В Смоленской области 7 августа были сбиты четыре украинских беспилотника, атаковавших регион, сообщил губернатор Василий Анохин. Он отметил, что атака была предпринята Киевом с использованием ударных БПЛА, и была подавлена силами ПВО и РЭБ Министерства обороны России. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал.
