Экс-глава ОП Башкирии Мурзагулов* внесен в перечень террористов и экстремистов. Скрин

Ранее Мурзагулов* был приговорен к 8 годам лишения свободы
Ранее Мурзагулов* был приговорен к 8 годам лишения свободы
Экс-глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов (признан иноагентом на территории РФ) внесен в перечень террористов и экстремистов. Данная информация указана на сайте Росфинмониторинга.

До 2018 года Мурзагулов работал на муниципальных должностях в Красногорске, после чего был назначен председателем совета директоров информационного агентства «Башинформ». В декабре 2020 года он стал председателем Общественной палаты Башкортостана, а также являлся членом попечительского совета футбольного клуба «Уфа». Все занимаемые посты Мурзагулов покинул в 2021 году.

Ранее Мурзагулов был заочно приговорен на 8 лет лишения свободы за распространение фейков об армии и спецназе. В 2024 году он опубликовал в своем канале в социальных сетях видеоматериалы, которые содержали фейки об СВО. Также он не исполнял обязанности иностранного агента.

*Мурзагулов признан иноагентом на территории РФ, а также внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

