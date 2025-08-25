Вуди Ален попал в «Миротворец» из-за связи с РФ

Американского режиссера Вуди Алена внесли в базу украинского сайта «Миротворец» из-за его участия в мероприятии в РФ. Об этом сообщают СМИ.
«Американского режиссера Вуди Алена внесли в базу украинского экстремистского сайта „Миротворец“. В частности, Алену вменяют „сознательное участие в российском мероприятии“, — сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта „Миротворец“.
По данным агентства, 24 августа режиссер в режиме онлайн выступил на сессии «Легенды мирового кинематографа» в рамках Московской международной недели кино. После этого МИД Украины осудил участие Алена, а показ его мюзикла «Пули над Бродвеем» во Львове был отменен.
Ранее в базу сайта «Миротворец», который действует с 2014 года и публикует данные лиц, считающихся угрозой национальной безопасности Украины, уже были внесены российские артисты, политики и журналисты, в том числе рэпер Гуф за концерты в Крыму и посещение Донбасса. В списках ресурса также значатся такие деятели, как Константин Ивлев, Олег Рой, Андрей Аршавин, Олег Газманов и Никита Михалков.
