Путин подведет итоги встречи с Трампом на саммите ШОС

Переговоры с президентом США Дональдом Трампом состоялись 15 августа
Переговоры с президентом США Дональдом Трампом состоялись 15 августа
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Китае заявил, что проинформирует коллег о результатах переговоров с США на Аляске, которые открывают путь к миру на Украине. Переговоры с Трампом были в середине августа. 

«Достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине. Я уже проинформировал председателя Си Цзиньпина о результатах переговоров», — сказал Путин. Его выступление транслировалось на телеканале «Россия 24». 

Российский лидер отметил, что в рамках двусторонних встреч на саммите ШОС подробно расскажет о договоренностях с американской стороной. Переговоры с президентом США Дональдом Трампом прошли на Аляске 15 августа. Хоть главной темой и стал конфликт на Украине, стороны также обсуждали сотрудничество в Арктике.  

