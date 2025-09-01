Путин подведет итоги встречи с Трампом на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Китае заявил, что проинформирует коллег о результатах переговоров с США на Аляске, которые открывают путь к миру на Украине. Переговоры с Трампом были в середине августа.
«Достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине. Я уже проинформировал председателя Си Цзиньпина о результатах переговоров», — сказал Путин. Его выступление транслировалось на телеканале «Россия 24».
Российский лидер отметил, что в рамках двусторонних встреч на саммите ШОС подробно расскажет о договоренностях с американской стороной. Переговоры с президентом США Дональдом Трампом прошли на Аляске 15 августа. Хоть главной темой и стал конфликт на Украине, стороны также обсуждали сотрудничество в Арктике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.