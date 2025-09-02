02 сентября 2025

Над РФ начинаются сильные полярные сияния

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полярное сияние можно увидеть по всей территории России
Полярное сияние можно увидеть по всей территории России Фото:

Интенсивные полярные сияния охватят территорию России вечером 2 сентября. Первый пик световых явлений ожидается около 21:00 по московскому времени. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

«Над страной начинаются интенсивные полярные сияния. В 20:50–21:00 по Москве ожидается первый сильный пик», — говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии. Следующий пик возможен в ближайшие несколько часов.

В августе 2025 года Россия уже наблюдала редкие по интенсивности северные сияния, вызванные мощной геомагнитной бурей из-за совпадения солнечной вспышки и активности корональной дыры на Солнце. Тогда специалисты отмечали, что подобные явления могут сопровождаться сбоями в работе GPS, радиосвязи и энергетических систем, а также требуют повышенного внимания к здоровью метеочувствительных людей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Интенсивные полярные сияния охватят территорию России вечером 2 сентября. Первый пик световых явлений ожидается около 21:00 по московскому времени. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН. «Над страной начинаются интенсивные полярные сияния. В 20:50–21:00 по Москве ожидается первый сильный пик», — говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии. Следующий пик возможен в ближайшие несколько часов. В августе 2025 года Россия уже наблюдала редкие по интенсивности северные сияния, вызванные мощной геомагнитной бурей из-за совпадения солнечной вспышки и активности корональной дыры на Солнце. Тогда специалисты отмечали, что подобные явления могут сопровождаться сбоями в работе GPS, радиосвязи и энергетических систем, а также требуют повышенного внимания к здоровью метеочувствительных людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...