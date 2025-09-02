Над РФ начинаются сильные полярные сияния

Интенсивные полярные сияния охватят территорию России вечером 2 сентября. Первый пик световых явлений ожидается около 21:00 по московскому времени. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
«Над страной начинаются интенсивные полярные сияния. В 20:50–21:00 по Москве ожидается первый сильный пик», — говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии. Следующий пик возможен в ближайшие несколько часов.
В августе 2025 года Россия уже наблюдала редкие по интенсивности северные сияния, вызванные мощной геомагнитной бурей из-за совпадения солнечной вспышки и активности корональной дыры на Солнце. Тогда специалисты отмечали, что подобные явления могут сопровождаться сбоями в работе GPS, радиосвязи и энергетических систем, а также требуют повышенного внимания к здоровью метеочувствительных людей.
